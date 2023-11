Eleonora, è battaglia legale dopo l’incidente della corda

Una giustizia a due facce per Eleonora. Lei è la ragazza che la sera del 29 luglio 2020 rimase ferita in via Andrea Costa a Santarcangelo, a causa dell’agguato con una corda tesa da un lato

all’altro della strada. Eleonora stava tornando a casa in scooter dopo il lavoro, nella caduta si procurò la frattura di una gamba e altre ferite, con una prognosi superiore ai 40 giorni. Dopo una lunga indagine i carabinieri riuscirono a individuare due dei

responsabili: un 19enne e un 15enne, entrambi residenti a Santarcangelo, che quella sera volevano fare uno scherzo ad alcuni amici che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Ma mentre il minorenne (che ha compiuto 18 anni da un mese) è finito a processo davanti al Tribunale dei minori di Bologna, che l’ha ritenuto imputabile e responsabile del grave episodio, la posizione del maggiorenne è stata archiviata. Secondo la Procura di Rimini la caduta di Eleonora non fu direttamente provocata dall’agguato, in quanto la ragazza sarebbe scivolata per cercare di evitare la macchina davanti a lei che si era bruscamente fermata per la corda in strada. Ma per lo stesso fatto il minorenne è stato riconosciuto

colpevole dal Tribunale dei minorenni. Il ragazzo ha chiesto tramite il suo avvocato la messa alla prova, i giudici l’hanno concessa e hanno ritenuto positivo il percorso di riabilitazione. Per questo il processo a suo carico è terminato con l’estinzione del reato.

"Ma i giudici del Tribunale dei minori hanno riconosciuto la sua colpevolezza, evidenziando il fatto che Eleonora è caduta per colpa dell’agguato con la corda. Non capiamo perché invece per l’altro giovane ritenuto responsabile si sia arrivati all’archiviazione", attaccano Elena Guidi ed Emanuela Guerra, avvocati di Eleonora. Che si erano già opposti alla richiesta di archiviazione della Procura, forti anche della perizia di parte eseguita dall’ingegnere Giovanni Nanni che "ha dimostrato che la ragazza non poteva in nessun modo evitare la macchina che procedeva davanti a lei e ha frenato a causa della corda". Nonostante l’opposizione, la posizione del 19enne è stata archiviata. Ma vista la decisione diversa del Tribunale dei minori per l’altro imputato, di cui gli avvocati di Eleonora hanno saputo poco tempo fa, Guidi e Guerra sono decise a dare battaglia. "Il Tribunale dei minori ha riconosciuto che la causa della caduta di Eleonora sia stata proprio l’agguato con la corda. Questo è un fatto. Non comprendiamo perché non sia stato ravvisato lo stesso reato per il 19enne. Per questo chiederemo la riapertura delle indagini. Chiediamo giustizia per Eleonora".

Manuel Spadazzi