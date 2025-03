Eletti Zonzini,. Siliquini e Colombari

Il nuovo consiglio direttivo della Csdl si è riunito per la prima volta. Il Segretario Enzo Merlini, eletto direttamente al Congresso per il suo secondo mandato, ha dato il benvenuto ai nuovi componenti. Lo Statuto del sindacato prevede il sistema delle autocandidature e sono stati ben 60 i delegati che si sono autocandidati per l’elezione nel direttivo, ovvero il 20% del numero complessivo dei delegati al Congresso. Nel nuovo direttivo eletto si è realizzato un significativo rinnovamento, con 12 nuovi ingressi, dei quali buona parte sono giovani, su 33 componenti. Lo stesso Merlini ha sottoposto al direttivo la proposta della segreteria uscente per gli incarichi confederali, poi approvata. Alla carica di segretario confederale, oltre alla conferma di William Santi, sono stati eletti Simona Zonzini, in precedenza funzionaria della Fuli e della Csdl, Stéphane Colombari, ex segretario della Fucs, Davide Siliquini, anche funzionario Fuli. Quale funzionario confederale è stato confermato Emanuel Santolini, per il quale verrà proposto di mantenere l’incarico di presidente della Associazione Sportello consumatori.