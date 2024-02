"Eletto col Carroccio, non lo riconosco più"

Dalla guerra in Ucraina alle alleanze alle europee. Matteo Montevecchi da tempo attacca la Lega, partito col quale è stato eletto in consiglio regionale 4 anni fa. "Ormai non mi meraviglio più di niente – l’ultima sortita del consiliere di area ciellina –. Apprendo dalla stampa la notizia di un accordo Udc-Lega in vista delle elezioni europee. Lo stesso Lorenzo Cesa, segretario Udc, ha dichiarato che sta collaborando con Salvini e che ’l’obiettivo è costruire un percorso politico non solo per le Europee, ma anche oltre’". "Stiamo parlando dello stesso Cesa – continua Montevecchi – che nel 2019 dichiarò: ’Con l’elezione alla presidenza della Commissione di Ursula Von der Leyen vince l’Europa che crede nel proprio futuro (…) Grande soddisfazione. Congratulazioni all’amica Ursula’. Come può la Lega arrivare perfino a fare accordi con forze politiche così distanti dalle idee identitarie e al tempo stesso così vicine (oserei dire così appiattite) a chi, come Von der Leyen, rappresenta il simbolo di questa soffocante Unione Europea? Dal governo Draghi in poi il volto della Lega è diventato irriconoscibile. Da eletto, mi chiedo dove sia finita quella Lega a cui avevo aderito nel 2019, poiché oggi non ce n’è più traccia".