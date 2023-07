Elettra Lamborghini, wellness ed eventi Notte Rosa per tutti

A Bellaria Igea Marina domenica sera arriva Elettra Lamborghini. Chiusura con il botto con l’artista emiliana, apprezzata anche all’estero, che si esibirà cantantdo e twerkando in Piazzale Capitaneria di Porto alle 21.30 con il ’Live Show di Elettra’. Ma non solo perchè il programma è ricco con eventi dal venerdì grazie alla Fondazione Verdeblu, ente organizzatore delle manifestazioni. Il primo sarà “Bellezza e Benessere in Rosa” al porto canale, dalle 19, con momenti di slow wellness. A seguire il carnevale in rosa. Sabato si prosegue dalla mattina, mentre dalle 15.30 aperitivo itinerante e dj set in nave, come una discoteca galleggiante. Dalle 21 tutti in Viale Panzini dove è atteso tanto divertimento. "Una Notte Rosa di Bellaria Igea Marina che guarda a tutti: dal Carnevale dei bambini all’evento clou di domenica sera con Elettra Lamborghini – spiega il sindaco Filippo Giorgetti –. Immancabile poi lo spettacolo dei fuochi artificiali e tante feste organizzate dai locali della movida bellariese."