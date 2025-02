Elettrodomestici, barche e pneumatici: scoperta una discarica abusiva a Rimini

Rimini, 25 febbraio 2025 — Una vera e propria discarica abusiva è stata individuata, composta da un capannone e un terreno ricolmi di rifiuti, per un totale di 1.400 tonnellate. Sia le strutture sia la spazzatura sono stati sequestrati recentemente dai carabinieri del Nucleo investigativo di Polizia ambientale agroalimentare e forestale di Rimini (N.I.P.A.A.F.), in collaborazione con la forestale di Santarcangelo e di Bagno di Romagna, e sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri del Gruppo forestale di Forlì-Cesena, seguendo il provvedimento cautelare disposto dall’Autorità giudiziaria.

Attività illecita mascherata da facciata legale

Secondo il racconto dei militari, le indagini hanno rilevato che la condotta illecita era nascosta dietro un’attività economica di copertura, gestita da una società che noleggiava box e spazi per uso magazzino di merci per conto terzi. In realtà, questi spazi erano utilizzati per il deposito di rifiuti in grandi quantità nel sito destinato come luogo di deposito finale.

Tipologia di materiali sequestrati

I materiali rinvenuti nel capannone industriale e nelle aree esterne comprendevano apparecchiature elettroniche obsolete (Raee), batterie al piombo, parti meccaniche, imbarcazioni in stato di abbandono, elettrodomestici, cumuli di pneumatici e circa 500 tonnellate di residui di cuoio conciato, già sottoposti a indagini precedenti e sequestrati in passato.

Conseguenze legali e considerazioni ambientali

Dopo gli accertamenti, due cittadini italiani, rappresentanti legali della società interessata, sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria. Entrambi dovranno rispondere del reato di “discarica abusiva”, della violazione dell’ordinanza del sindaco per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi. È stata contestata anche la responsabilità amministrativa con relative sanzioni. Nonostante ciò, al momento, non sono stati riscontrati rischi per l'ambiente o per la salute pubblica; tuttavia, seguiranno monitoraggi da parte di Arpae e dell’Asl Emilia Romagna quale autorità sanitaria.