Elezioni, Barboni: "Sono in campo"

"Lo scontro a Santarcangelo, per le prossime amministrative, sarà quasi esclusivamente politico contro il centrosinistra. Per questo andrà fatta una lista di centrodestra con simboli di partito". A parlare è Antonio Barboni, storico leader di FI ed ex senatore azzurro. A ottobre scorso aveva detto che non si sarebbe candidato a sindaco di Santarcangelo, ma oggi tutto è cambiato e sembra che il suo sia il primo nome sulla lista. "Se il partito chiama, bisogna rispondere", dice Barboni. Lo stesso Barboni che a ottobre aveva dichiarato: "La mia vita politica in questi anni è sempre stata a Rimini (dove è stato a lungo consigliere comunale), non conosco la situazione di Santarcangelo e non mi andrebbe di fare la bella statuina". In meno di quattro mesi tutto si è capovolto. "Alle scorse elezioni comunali, la scelta era prettamente amministrativa e avevamo appoggiato la lista civica di Domenico Samorani – spiega l’ex senatore _ Questa volta le elezioni amministrative si svolgono in contemporanea con le Europee, e nei comuni con più di 15mila abitanti, abbiamo dei vincoli, stabiliti dal partito. Ne abbiamo parlato con Maurizio Gasparri nell’ultimo congresso nazionale. Sarà uno scontro politico contro Filippo Sacchetti e il centrosinistra. Ci sarà una lista FI, con Fratelli d’Italia e Lega".

L’ex senatore, incalzato, continua: "Perché non dovrei candidarmi? Vivo a Santarcangelo da 30 anni. Conosco questa città, l’ho vista crescere e cambiare". Barboni, vale la pena ricordarlo, fu uno degli artefici della candidatura di Domenico Samorani, nel 2019. Il medico, a capo della lista civica Bene in comune, due giorni fa ha ‘bruciato’ tutti, presentando un suo candidato: il consigliere Barnaba Borghini. "Il nostro candidato è Borghini_ dice Samorani _ La nostra lista civica si è distinta per l’impegno in consiglio comunale per tutto il mandato".

Nonostante le ‘direttive’ azzurre, lascia la porta aperta al centrodestra: "E’ ovvio che il nostro candidato sfiderà Sacchetti e il Pd. Da parte nostra non c’è preclusione nei confronti dei partiti del centrodestra, verso i quali manifestiamo massima apertura". Barboni ribatte: "Se sarò io il candidato, non farò accordi con nessuno. Come Forza Italia abbiamo avuto dal partito delle indicazioni. Comunque vedremo di chiarire meglio anche con i partiti alleati nelle prossime settimane. Stiamo lavorando ad altri nomi, oltre al mio. Ci sono anche molti giovani. Ma saranno tutti legati ai partiti".

Rita Celli