Elezioni comunali 2027: Rimini, Cattolica e Riccione al voto insieme dopo decenni

Un tris come non accadeva dal secolo scorso. La circolare numero 84 del ministero degli Interni mette nero su bianco quello che nei corridoi della politica si attendeva da alcune settimane. Il ministero ha deciso di cambiare le previsioni che vorrebbero le elezioni comunali rinnovate esattamente cinque anni dopo. La decisione è stata presa in considerazione degli anni della pandemia, il 2020 e il 2021, che hanno visto slittare le votazioni a Rimini e Cattolica all’ottobre del 2021. Per le comunali che si sono tenute in questo biennio, il dicastero ha stabilito che il rinnovo dei rispettivi consigli e amministrazioni debba avvenire nel primo semestre del 2026 e del 2027. In questo modo le amministrazioni di Rimini e Cattolica vedranno prolungarsi la legislatura rispetto alla naturale scadenza prevista nell’ottobre del 2026. Si voterà nel primo semestre del 2027. La decisione del ministero riporta all’origine i periodi elettivi, dopo il carattere eccezionale che avevano riguardato le votazioni nei due anni della pandemia.

Lo slittamento oltre ad allungare di circa 8 mesi il periodo di governo delle giunte riminese e cattolichina, comportano una ulteriore coincidenza. Con Rimini e Cattolica, a votare nella primavera del 2027 saranno anche i cittadini di Riccione, dove il precedente voto era caduto nel 2022. Un tris di municipi come non accadeva dal 1999. All’epoca si votò in giugno. A Rimini Alberto Ravaioli ebbe la meglio su Mario Gentilini, ma solo al ballottaggio. Il 49,27% preso al primo turno rispetto al 40,97% lasciava pensare a una vittoria agevole, ma Ravaioli la spuntò al ballottaggio solo con un 51,22%. A Riccione il centrosinistra portò in municipio Daniele Imola, succeduto a Massimo Masini. A Cattolica si assistette al plebiscito per Gianfranco Micucci che venne eletto sempre nel 1999 con oltre il 67% dei consensi.

Da quell’anno le elezioni coincidenti nei tre comuni non si sono più tenute perché l’amministrazione riminese non completò la legislatura e si tornò al voto già nel 2001. La circolare del ministero riporta le cose come un tempo, e presenta sul territorio una triplice sfida tra le coalizioni. Ci si giocherà tutto nella stessa tornata elettorale. A Rimini la recente elezione nel consiglio regionale del coordinatore di Fratelli d’Italia, Nicola Marcello, e le prime mosse fatte da Antonio Barboni, coordinatore degli azzurri, lasciano pensare che la coalizione voglia giocare la partita fino in fondo. Dall’altra parte c’è un centrosinistra con la giunta Sadegholvaad che arriverà alle urne a suon di inaugurazioni, e gli otto mesi in più aiuteranno. A Cattolica la deflagrazione del progetto grillino avrà certamente ripercussioni sulle prossime elezioni, in attesa delle mosse del centrodestra. A Riccione la campagna elettorale è già iniziata con le prime scaramucce nel centrodestra che hanno visto il ritorno di Renata Tosi e delle civiche, e con Fratelli d’Italia a fissare i paletti reclamando le percentuali incassate alle urne per le regionali.