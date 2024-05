Elezioni degli albergatori, in campo un’altra cordata

Sono 10 e rappresentano il nuovo gruppo che punta al consiglio di Federalberghi e alla presidenza. Dopo la prima ‘cordata’ pronta a scalare l’associazione ecco che se ne fa avanti una seconda. Quest’ultima è formata da: Laura Amedei (Hotel Polo), Erika Bossoli (Hotel Tulipe), Rita Leardini (Hotel Lungomare), Stefano Amati (Hotel Carignano), Stefano Bertozzi (Hotel Golf), Giaco Burioni (Hotel Roma), Andrea Falzaresi (Club Family Hotel Riccione), Giorgio Fortunato (Hotel Trevi), Gabriele Leardini (Hotel Select), Silvano Turci (Hotel Corallo). Letti i nomi emerge il primo cambio di casacca. Gabriele Leardini, che era annunciato nel gruppo di Andrea Ciavatta, Claudio Montanari, Saskia Baldoni, Antonella Semprini, Andrea Bargellini, Giorgia Berlini e Daniele Tomassini, salta il fosso e cambia squadra.

Il nuovo gruppo in cui è presente anche l’attuale vicepresidente di Federalberghi Rita Leardini, pone 5 priorità. Si parte da "un’associazione unita, più forte, autorevole con soci attivi e coinvolti" arrivando a "destagionalizzare tornando a comunicare Riccione sui mercati internazionali". E ancora: "Un progetto innovativo per attrarre giovani verso il lavoro alberghiero: un rapporto solido, costruttivo con l’amministrazione, con l’obiettivo di destinare al turismo almeno l’80 per cento della tassa di soggiorno". Infine "investire sul brand Riccione e renderlo ancora più forte".

Se nel primo gruppo che si è presentato il nome papabile per la presidenza potrebbe essere quello di Claudio Montanari, in questo secondo gruppo attenti a Giorgio Fortunato. Le squadre sono schierate e vincerà chi riuscirà ad eleggere il maggior numero di consiglieri visto che il presidente sarà eletto durante la prima seduta utile del consiglio. A fare corsa a sé sarà invece Alberto Arcangeli, albergatore ed ex segretario del Pd, oggi senza incarichi politici. La caccia alle preferenze è lanciata. Per tutti l’appuntamento è martedì prossimo alle 15,30. Dopo il saluto del presidente uscente, Bruno Bianchini, si passerà al voto.

Andrea Oliva