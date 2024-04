Elezioni, ecco la lista col segno Più

Nel 2019, al suo debutto, la lista fu determinante per la vittoria al primo turno di Alice Parma. E ora Più Santarcangelo, la civica nata cinque anni fa, capace di prendere all’esordio il 17 per cento ed eleggere ben tre consiglieri, si presenta al fianco di Filippo Sacchetti, candidato sindaco del centrosinistra. Ieri la presentazione dei candidati al consiglio al Relevè bistrot. Nella squadra non mancano le sorprese: non c’è in lista Giorgio Ioli, l’ex primario di medicina dell’ospedale Franchini, consigliere uscente. Ma Ioli potrebbe essere uno dei papabili per un posto in giunta, nel caso di vittoria del centrosinistra. Si ripresentano invece la vice sindaca Pamela Fussi e i consiglieri Tiziano Corbelli e Matteo Pignataro. Completano la lista Filippo Borghesi, Nicolò Celli, Martina Gobbi, Arianna Lazzerini, Matteo Manzi, Ezio Martinini, l’ex provveditore di Rimini Agostina Melucci, Elisa Metalli, Alice Molari, Elvira Morrone, Francesco Arrigo Ricci, Andrea Sapignoli, Roberto Zanni.

"Più Santarcangelo – sottolinea la Fussi – è un gruppo di persone con storie, età e competenze differenti che vivono il civismo e la città quotidianamente, condividendo un’idea di politica che mette al centro la comunità. Abbiamo quattro under 30 in lista che oltre a candidarsi stanno animando un gruppo di coetanei, che continuerà questo percorso anche dopo le elezioni di giugno". Questo perché "crediamo che la partecipazione di tutta la comunità a prendersi cura dei valori condivisi sia fondamentale".

Nell’incontro di ieri sono stati sviscerati anche i temi più a cuore alla lista civica: dall’ambiente all’inclusione sociale, dalla scuola al lavoro fino alla cultura. Diversi gli interventi, tra cui quelli di Corbelli e Borghesi. Presente anche Giorgio Ioli che "pur non

ricandidandosi – spiegano dalla lista – continuerà a dare il proprio contributo al gruppo". Più Santarcangelo affianca nella coalizione di centrosinistra la lista del Pd e dell’altra civica che forma l’attuale maggioranza, Pensa – Una mano per Santarcangelo. Per Sacchetti "la lista Più Santarcangelo è una componente determinante della nostra coalizione, che si ripresenta compatta dopo cinque anni di amministrazione condivisa della città. Nel percorso di tradizione e innovazione che vogliamo portare avanti, Più Santarcangelo grazie a persone competenti e appassionate darà un importante contributo per fare ancora meglio e trovare nuove soluzioni per il futuro della città".