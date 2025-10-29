Elezioni Giunte, la carica dei 104. Liste uniche in sette Castelli

Poco più di 100 candidati divisi in 11 liste. Si avvicinano le elezioni delle Giunte e dei Capitani di Castello. Il 23 novembre i sammarinesi saranno chiamati alle urne e solo in due Castelli, quelli di Città e Domagnano, ci sarà ’battaglia’ tra due candidati. Battaglia che non ci sarà negli altri sette Castelli a candidato unico. Ma torniamo a Città e Domagnano. In Città il Capitano uscente Alberto Simoncini se la vedrà con Alessandro Bronzetti. Mentre a Domagnano a contendersi il posto saranno Roberta Cecchini e Alberto Lazzari, segretario della Giunta uscente. Niente confronto negli altri Castelli dove, comunque, si dovrà raggiungere il quorum del 35% per non dover nuovamente tornare alle urne. In quattro Castelli si sono ricandidati i Capitani uscenti: Enzo Semprini ad Acquaviva, Marino Rosti a Chiesanuova, Giorgio Moroni a Faetano e Giacomo Rinaldi a Montegiardino. Volti nuovi invece a Serravalle con Andrea Crescentini, a Borgo Maggiore con Matteo Sartini e a Fiorentino con la candidatura di Marco Gattei.

Il 23 novembre saranno 23.596 cittadini interni a essere chiamati alle urne considerando che gli esteri in questo caso non votano. Urne che invece saranno aperte, da un po’ di tempo a questa parte, anche per i cittadini non sammarinesi, ma che da oltre 10 anni sono residenti del Titano.

Dal segretario di Stato agli Interni, Andrea Belluzzi, nei giorni scorsi è arrivato l’ennesimo invito chiaro ai cittadini. "Chiedo scusa, sarò ripetitivo – ha detto – però è veramente importante. Mai come questa volta il voto è un diritto e un dovere. Abbiamo bisogno di raggiungere il quorum in tutti i Castelli per non doverci poi trovare a ripetere le elezioni, con un ulteriore aggravio di costi".

Un diritto, un dovere e una necessità, quindi. Anche in considerazione del fatto che alla ’chiamata’ non hanno partecipato in tanti già dal punto di vista dei candidati. Ben 136 quelli che hanno deciso di mettersi in gioco nel 2020 divisi in 15 liste. Una lista in meno nelle elezioni del 2014, ma con ben 149 candidati. Comunque molti di più rispetto ai 104 candidati delle prossime elezioni. Tra i quali il più anziano è il 77enne Secondo Cesarini. Diciotto anni compiuti da tre mesi, invece, per la candidata più giovane Tea Rossini. Lei è una delle 42 donne in corsa per le Giunte di Castello. Decisamente meno ’rosa’ la corsa a Capitano. Dove l’unica donna è Roberta Cecchini candidata a Domagnano.