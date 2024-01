Elezioni, il centrodestra punta su Lombardini

Sono giorni decisivi, questi, per la scelta dei candidati sindaci di Santarcangelo. Il centrosinistra è a un passo dalla decisione: tutti gli indizi portano a Filippo Sacchetti, l’attuale assessore all’urbanistica nonché segretario provinciale del Pd. Ma anche il centrodestra sta cercando di stringere. Nei mesi sono circolati vari nomi, tra cui quello del consigliere regionale della Lega Matteo Montevecchi, che si è chiamato poi fuori dalla corsa. Così come ha fatto Antonio Barboni. Sia Fratelli d’Italia che Lega avevano fatto più di un pensiero sulla candidatura dell’ex senatore di Forza Italia, storico leader degli azzurri nel Riminese. Barboni ha messo fine alle voci, dicendo pubblicamente (su queste pagine) di non essere disponibile a candidarsi a Santarcangelo.

Nel corso di questi ultimi mesi le strategie dei partiti sono cambiate. L’intenzione ora è quella di presentarsi alle urne con un candidato sindaco civico, proprio come è avvenuto nel 2019 quando, a sfidare Alice Parma, fu Domenico Samorani, il medico che dirige il reparto di chirurgia di Santarcangelo. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno sondato diverse persone, in questi mesi. Tra i nomi più ’caldi’ c’è quello di Paolo Lombardini. Avvocato e imprenditore, santarcangiolese doc, Lombardini ha gestito direttamente per anni il locale Teatro dei Condomini in pieno centro storico. Nel 2022 Lombardini, che è anche il proprietario dell’immobile, ha dato in affitto la gestione del locale. In passato Lombardini ha avuto non pochi contrasti con l’amministrazione, proprio a causa del locale. Specie quando il Comune gli aveva negato l’utilizzo degli spazi esterni.

Proprio ieri Lombardini ha avuto un nuovo incontro per parlare della sua eventuale candidatura a sindaco del centrodestra. Lui ci sta pensando, non ha ancora sciolto tutte le riserve. Decisivo potrebbe rivelarsi l’incontro di lunedì prossimo tra Barboni, che è il coordinatore provinciale di Forza Italia, Nicola Marcello, il segretario provinciale di Fratelli d’Italia, l’ex deputata della Lega Elena Raffaelli, la responsabile del Carroccio nel Riminese. L’incontro tra i leader dei tre partiti servirà a fare il punto sulle candidature in tutti i comuni, a partire da Santarcangelo. Che insieme a Bellaria è l’unico comune, dei 16 al voto a giugno, in cui è previsto l’eventuale ballottaggio. A Bellaria il centrodestra ha già deciso: il candidato sarà il sindaco uscente Filippo Giorgetti di Forza Italia, che è al primo mandato. Oltre a Lombardini, a Santarcangelo si fa anche il nome dell’imprenditore Riccardo Ramberti per il centrodestra. Samorani continuerà ad appoggiare il centrodestra con la sua lista civica.