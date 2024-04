Elezioni, il Pd critica lo ‘strappo’ dei renziani

"Italia Viva appoggia Giorgetti? Non siamo affatto sorpresi". Lo dice Nerio Zanzini del Pd di Bellaria Igea Marina. "Lo dicono loro stessi: non è una novità che i renziani sostengano il centrodestra. Se per loro la città che lascia l’attuale sindaco è il risultato di ‘un buon lavoro’, si accomodino pure. Noi arriveremo a giugno uniti, tutto l’arco progressista, perché vogliamo fare un lavoro diverso, con una visione diversa della città". Ma i voti del partito di Renzi vi avrebbero fatto comodo. "Innanzitutto è da vedere in che misura l’indicazione di Iv verrà seguita. Visto che non riescono a fare una lista. In secondo luogo, i voti entrano e escono e non è detto che la loro discesa in campo migliori la prestazione della squadra. Guardare alla politica solo in termini di numeri, mi sembra meschino. A noi interessa far vincere un’idea di città che è distante anni luce da ciò che ci ha presentato la cordata Giorgetti".

Sull’alleanza con il Movimento 5 Stelle, criticata da Italia Viva, ha qualcosa da ribattere? "Il nostro è un patto tra tutte le forze progressiste, dalla sinistra ai verdi, dai civici ai Cinquestelle, di tutti coloro che si riconoscono in un progetto. E a proposito del M5s, stiamo apprezzando un contributo di idee e una concretezza che ci conferma di essere sulla giusta strada". Quindi allo stato attuale chi sono i sostenitori di Ugo Baldassarri? "Domani alle 10.30 al Gran Bar sull’Isola dei Platani saranno presentate tutte le liste a sostegno di Ugo e le linee di programma. Sono state invitate associazioni di categoria e sindacati, i cittadini. Parte da qui la nostra campagna elettorale".

