Elezioni, il Pd dà il via libera a Chiaiese

Cominciano ad accendersi le prossime amministrative di Bellaria Igea Marina e i contenendenti entrano in campo. È un’investitura ufficiale quella che arriva dal Partito Democratico di Bellaria nello scegliere e annunciare come proprio paladino politico il volto di Francesco Chiaiese quale candidato sindaco alle prossime elezioni. Chiaiese dunque sfiderà, con ogni probabilità, l’attuale primo cittadino Filippo Giorgetti, che nei giorni scorsi non ha fatto mistero della propria volontà di correre per il secondo mandato, avendo "un lavoro da finire" (in attesa della decisione ufficiale).

La scelta del Pd provinciale è ricaduta su Chiaiese poiché volto di una coalizione che si richiama "ai valori della sinistra e del riformismo più illuminato", scrivono i dem. Lo sfidante a capo del centrosinistra è stato scelto con largo anticipo sulle amministrative di primavera 2024 al termine dell’assemblea degli iscritti al partito di venerdì sera. Alla presenza del segretario provinciale del Pd Filippo Sacchetti, a spuntarla quindi è stato il nome proposto dal segretario Nerio Zanzini. Chiaiese, infatti, era già deciso a costruire e proporre una lista propria, salvo poi condividere i punti programmatici del Pd stesso ed essere così ’promosso’ a capo della coalizione di centrosinistra. Il nome di Chiaiese era d’altronde già circolato come proposta più a sinistra delle ultime comunali. Pugliese d’origine, ha lavorato nel settore della pubblica istruzione. Di area prima vendoliana e poi in Leu, l’idea è che puntando su di lui il Pd confermi anche a Bellaria quindi la spinta ancor più a sinistra decisa con la Schlein.

Nella visione di cui si è dotato il Pd bellariese scegliendo di sostenere il nome di Chiaiese c’è dunque la volontà di "rilanciare una città veramente a misura delle donne e degli uomini che ci abitano o che ci vengono in vacanza – così scrivono i dem –, a misura dei bambini e dei ragazzi che vanno a scuola o cercano uno spazio per il loro tempo libero, a misura delle libere associazioni che chiedono spazi ed un minimo di strumenti per sviluppare le loro idee. Fare questo significa effettuare scelte coraggiose che valorizzino la mobilità dolce e integrata, con progressiva pedonalizzazione dell’area a mare della ferrovia, il conseguente allestimento di servizi circolari interni, i parcheggi a monte, gli strumenti urbanistici per consentire di reinventare nuovi spazi nella fascia fronte-mare".

Nel concreto, alle prossime amministrative il Pd di Bellaria Igea Marina presenterà comunque una propria lista con il proprio simbolo, Francesco Chiaiese presenterà la propria lista composta da uomini e donne che, anche se non appartenenti a partiti politici, "hanno la voglia e le qualità per intraprendere questa importante sfida". Il programma elettorale della coalizione sarà costituito dunque con il contributo del candidato sindaco Chiaiese, del Pd e degli altri soggetti politici di coalizione. Ma non solo, nella visione del centrosinistra, "anche i cittadini organizzati e non che intenderanno contribuire a questo progetto" prenderanno parte alla definizione e stesura dei punti programmatici per il futuro di Bellaria.

"Le forme per mettere in sintonia i vari contributi ed arricchire la proposta dovranno svilupparsi su tre direttrici fondamentali ed insostituibili – rende noto il Partito Democratico –: contatto diretto attraverso iniziative e con l’attenzione alla raccolta delle ideeopinioni anche in tutte le occasioni informali; strumenti editoriali online e social media; confronti con associazioni (culturali, di categoria, religiose)".