Elezioni, il Pd e il rebus candidati: "Due mesi per decidere tutti i nomi. No al terzo mandato dei sindaci"

"Dico no ai sindaci a vita nei piccoli comuni. E anche alla possibilità, per quelli nei comuni fino a 15mila abitanti, di fare il terzo mandato". Filippo Sacchetti, segretario provinciale del Pd, boccia la nuova legge di cui si discute da mesi. A giugno torneranno alle urne per le amministrative 16 comuni del Riminese, tra cui Santarcangelo dove lo stesso Sacchetti parte come favorito per la candidatura a sindaco del centrosinitra. Eppure il Pd, così come il centrodestra, è ancora molto lontano dalla scelta dei candidati. Un ritardo dovuto anche alla riforma di cui si discute in Parlamento. Perché se passeràla legge che elimina i vincoli di mandato, in alcuni comuni le strategie dei vari partiti cambieranno completamente.

Possibile che a pochi mesi dal voto si sappia poco o nulla dei candidati?

"In questa fase noi stiamo lavorando più ai programmi che ai nomi. Ci proporremo con coalizioni ampie e salde nella comunità, solo a Santarcangelo e Bellaria ci presenteremo con il simbolo. E in ognuno dei 16 comuni al voto per le amministrative faremo la nostra gara affidandoci a candidati credibili e affidabili".

Che per il momento non si vedono all’orizzonte.

"Per il momento l’unica certezza è la ricandidatura a Misano di Fabrizio Piccioni. Ma gli altri nomi verranno, presto".

Quando?

"Siamo consapevoli che questo mese e il prossimo saranno determinanti per le scelte da fare sui candidati. Dobbiamo però tenere conto del fatto che 3 comuni sono potenzialmente interessati dalla riforma sul limite dei mandati, avendo sindaci in scadenza dopo 10 anni: Verucchio, San Giovanni in Marignano, San Clemente. E poi c’è Maiolo: se la legge passa verrà meno il vincolo dei 3 mandati nei comuni con meno di 5mila abitanti, potenziamente il sindaco Marcello Fattori potrebbe ricandidarsi".

Ma lei si augura che la riforma non passi.

"La ritengo sbagliata, non va bene. Il ricambio in politica è indispensabile. Tanti nel Pd non vedono di buon occhio la nuova legge".

Ne fa una questione di principio o c’è dell’altro... Magari le tensioni interne sulla scelta di alcuni candidati?

"Noi ci stiamo muovendo secondo le leggi attuali, che vietano più di 2 mandati nei comuni tra i 5mila e i 15mila abitanti, e più di 3 in quelli sotto i 5mila. Attenzione: non si tratta qui di un giudizio personale sui singoli amministratori. Piuttosto siamo contrari all’idea che si possa scardinare il sistema istituzionale impartendo regole alla bisogna. Perché è chiaro che una legge simile, fatta da questo governo, tuteli interessi e richieste di una parte stessa dei partiti che lo compongono. Non va bene".

Manuel Spadazzi