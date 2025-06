Elezioni, il risiko dei sindaci. Sadegholvaad prenota il bis . Pressing del Pd sulla Angelini

A dare la notizia – indirettamente – è stato lui stesso. Nella lunga replica al comitato per l’autonomia di Viserba, Jamil Sadegholvaad ha concluso: "Se al termine del mio mandato da sindaco (tra 2 o 7 anni lo decideranno i riminesi) tutti gli interventi per Viserba, per la zona nord e in generale per Rimini saranno completati, la città potrà giudicare fatti (o non fatti) alla mano, esprimendo il proprio insindacabile giudizio". Tradotto: Sadegholvaad si ricandiderà a sindaco nel 2027. Nel mare in tempesta che è il Pd riminese, dove il gioco delle correnti può sempre riservare sorprese, diventa una notizia non scontata. E forse anche per questo Sadegholvaad, con un certo anticipo, ha voluto mandare un segnale chiaro. Il primo cittadino vuole correre per il secondo mandato. A Rimini, dai tempi di Ravaioli in poi, il sindaco ha sempre fatto due mandati. E mettere, fin da ora, nero su bianco la sua intenzione di correre alle comunali nel 2027, è anche il messaggio di Sadegholvaad alla sinistra del Pd, quella che nel 2021 sostenne per mesi la candidatura a sindaco di Emma Petitti, per poi siglare l’accordo col ticket formato da Sadegholvaad e dalla vicesindaca Chiara Bellini. Da qui a quando si tornerà alle urne possono accadere tante cose: è evidente. Ma Sadegholvaad ha voluto sgombrare già da oggi il campo da dubbi, voci e da possibili tentativi di rimettere tutto in discussione: lui si ripresenterà da candidato sindaco.

La partita per le comunali 2027 sembra già chiusa per il centrosinistra a Rimini. Ma tra due anni si tornerà alle urne anche in altri 9 comuni del Riminese. Si voterà per le amministrative a Riccione, Cattolica, Coriano, Morciano, Novafeltria, e anche a Montescudo-Montecolombo, Sassofeltrio, Sant’Agata Feltria e Pennabilli. In molti di questi Comuni, grazie alla legge approvata nel 2023 che ha abolito il limite dei mandati sotto i 5mila abitanti e ha innalzato a tre mandati quello nei Comuni fino a 15mila, potrebbero non esserci grandi sorprese.

A Coriano si ricandiderà il sindaco Gianluca Ugolini, molto probabilmente faranno lo stesso Giorgio Ciotti a Morciano, Gianmarco Casadei a Montescudo, Stefano Zanchini a Novafeltria, Mauro Giannini a Pennabilli. Anche a Cattolica la sindaca Franca Foronchi ha già annunciato (sulle nostre pagine) la volontà di ricandidarsi.

Molto più imprevedibile e complicato lo scenario a Riccione. Per la sindaca Daniela Angelini, eletta come candidata civica sostenuta dal centrosinistra, nonostante sia al suo primo mandato la strada per il bis attualmente è tutta in salita. E nel Pd sono diversi a scalpitare per candidarsi a sindaco.