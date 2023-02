Elezioni, il Tar ora vuole chiarezza "La prefettura controlli i verbali"

Il Tar mette un punto interrogativo sull’esito delle elezioni comunali del giugno scorso. Il ricorso presentato dalla Lega nelle persone di Elena Raffaelli, Andrea Bedina e Roberto Gennari è stato ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale meritevole di un approfondimento che verrà eseguito dall’Ufficio elettorale della Prefettura. La prossima udienza si terrà il 14 giugno, ma fin d’ora ci sono passaggi nella sentenza che aprono un fronte. Il Tar, considerate anche le memoria depositate dal Comune dopo gli atti allegati al ricorso da parte della Lega in 25 sezioni, ha "considerato che, sulla base della memoria dell’amministrazione e dell’esame dei verbali depositati in atti, sembrerebbero sin d’ora emergere una serie di irregolarità con riferimento alle quali, alla luce delle coordinate giurisprudenziali in materia di operazioni elettorali, è indispensabile acclarare la natura formale o sostanziale". Daniela Angelini, oggi sindaco a tutti gli effetti della città, ha vinto al primo turno. Lo scarto tra le due coalizioni era nell’ordine dei duemila voti. Non è questo che viene contestato dal Carroccio, quanto i 48 voti oltre il 50% che hanno consentito alla coalizione di centrosinistra di vincere a primo turno evitando il ballottaggio. Stando alle contestazioni riportate dalla Lega le schede su cui andrebbero avanzati dubbi sono abbondantemente superiori a quei 48 voti. Una delle presunte illegittimità rilevate dai ricorrenti riguarda la sezione 13, dove viene contestato il fatto che le schede scrutinate sono state maggiori rispetto agli effettivi votanti. Agli atti allegati al ricorso fanno da contraltare le memorie difensive depositate dal Comune. Ma anche in queste, rileva lo stesso Tar, emergono discrepanze. Ad esempio la stessa amministrazione ammette che nella sezione 18 la verbalizzazione dà atto di un numero di votanti diverso da quello effettivo, 571 invece che 561. Ora starà all’Ufficio elettorale della Prefettura verificare i documenti e, nel caso di difformità, anche le stesse schede elettorali. Le operazioni si dovranno concludere entro 60 giorni, poi altri dieci giorni per depositare il verbale.

Non si tratta quindi di un riconteggio delle schede, ma delle verifica degli atti. Soddisfatta la consigliera Elena Raffaelli. "Il dato obiettivo e concreto che emerge dall’ordinanza è che il ricorso era fondato e non pretestuoso. Lo conferma la richiesta del Tar di ulteriori verifiche sulla documentazione riguardante le operazioni elettorali per valutare se si tratti di irregolarità formali o di sostanza. Attendiamo con fiducia il definitivo pronunciamento della magistratura".

Andrea Oliva