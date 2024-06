Elezioni, la carica dei 101 candidati . Uno su quattro è già stato in consiglio

La carica dei 101 candidati. Tanti sono a Santarcangelo gli uomini e le donne in corsa per le elezioni comunali dell’8 e del 9 giugno. Tre i candidati sindaci: Barnaba Borghini della lista Alleanza civica; Luigi Berlati sostenuto dalle liste di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia; Filippo Sacchetti, che corre per il Pd e le liste Più Santarcangelo e Pensa - Una mano per Santarcangelo. Saranno 98 i candidati a contendersi i 16 posti per il consiglio comunale. Sette in tutto le liste, due in meno rispetto al 2019, quando i candidati sindaci furono 4.

Le liste che si presentano ciascuna 16 candidati al consiglio – il numero massimo – sono quella di Alleanza civica e le tre della coalizione di centrosinistra. Per l’alleanza del centrodestra invece sono 12 i candidati al consiglio per Fratelli d’Italia, 11 per la Lega, altrettanti per Fratelli d’Italia. Guardando alla carta d’identità dei candidati, i più giovani in assoluto in corsa sono i due ventenni Daniel Fabbri (Forza Italia) e Francesco Ricci (di Più Santarcangelo). La più anziana è l’ex provveditore Agostina Melucci: candidata per Più Santarcangelo, compirà 70 anni a novembre. Su 101 candidati, quasi un quarto di loro ha già alle spalle un’esperienza da amministratore, avendo ricoperto il ruolo di consigliere comunale (21) o assessore (4) nel mandato che sta per finire o in quelli precedenti. Tra i candidati sindaci, il più giovane è Filippo Sacchetti, assessore uscente a urbanistica e sicurezza, con 36 anni. Ha 50 anni Luigi Berlati, candidato del centrodestra, che lavora come impiegato di banca. Dipendente di banca è anche Barnaba Borghini di Alleanza civica, che invece di anni ne 53.

Da ieri è pronto il facsimile della scheda elettorale che sarà consegnata ai quasi 18mila santarcangiolesi chiamati alle urne. Il sorteggio ha assegnato la prima posizione in alto a Borghini, seguono Berlati e Sacchetti con le loro liste collegate. Se nessuno dei tre riuscirà a conquistare almeno il 50 per cento dei voti più uno nel primo turno, si andrà al ballottaggio due settimane dopo.

Il Comune in vista delle elezioni europee e amministrative amplia gli orari dello sportello al cittadino per consentire più agevolmente, a chi ha perso o esaurito la tessera elettorale, di fare quella nuova. Oltre al normale orario (dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30) l’ufficio sarà aperto anche martedì 4 giugno dalle 14 alle 17, venerdì 7 giugno dalle 8,30 alle 18, sabato 8 giugno dalle 8,30 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.