Elezioni, la Cgil primo sindacato nel pubblico impiego e a scuola

La Cgil si conferma il primo sindacato di categoria nelle elezioni del pubblico impiego e della scuola in provincia di Rimini. La partecipazione al voto per rinnovare le rappresentanze sindacali unitarie è stata altissima, con affluenze che hanno sfiorato il 100%.

Per quanto riguarda il settore scuola la Cgil ha ottenuto un consenso medio del 41,62% (1.893 voti), in crescita rispetto al 2022 (38,83% e 1.634 voti). Sono stati eletti rappresentanti sindacali in tutte le scuole della provincia, con 68 seggi su 147.

Sul fronte del pubblico impiego e della sanità, la Cgil ha portato a casa il 52,72% di consensi nel distretto sud e il 49,67% nel distretto nord. La Cgil si è confermata primo sindacato anche nel comparto delle funzioni centrali, con una media del 30,40%, e nella sanità, con 636 voti.

Crescono invece i consensi della Cisl all’Asp Valloni, nei Comuni di Cattolica, Novafeltria, Poggio Torriana, Rimini, Saludecio, alla Provincia di Rimini, all’Unione Valmarecchia, in Prefettura, all’Inps, all’ Ispettorato Territoriale del lavoro e in tribunale. Si conferma il primato al Comune di Pennabilli e all’Aci-Pra. Cisl diventa primo sindacato all’Agenzia delle Dogane, al carcere, ai Comuni di San Leo e Sant’Agata.

La Uil è invece il primo sindacato nell’ospedale di Rimini, nel comune di Riccione, raddoppia i voti nei comuni di Cattolica e Bellaria, ed elegge per la prima volta rappresentanti nel Comune di Coriano e nell’Unione della Valmarecchia. Nel comparto statali, aumentati i voti ed eletto un ulteriore rappresentante presso la Prefettura di Rimini, mentre nel comparto scuola si registrano "conferme ed alcune eccellenze".