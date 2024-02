"Elezioni, la Lega è unita e compatta"

"La famiglia della Lega della Valmarecchia è unita e compatta, pronta a cimentarsi nella prossima tornata elettorale da posizioni privilegiate sul piano della preparazione e delle competenze". A dirlo è Elena Raffaelli, segretario provinciale della Lega a Rimini. "In questi giorni, insieme al deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna – spiega Raffaelli – ho avuto diverse riunioni coronate da un appuntamento conviviale organizzato da Loriano Ciccioni e Morena Toni. Motivo conduttore degli incontri la necessità di superare quell’immobilismo che in molti comuni del riminese si traduce nel voto ai soliti candidati di una sinistra distante anni luce dalla realtà quotidiana dei cittadini, degli imprenditori, dei commercianti, degli agricoltori, di qualunque attività economica. Se pensiamo che l’alternanza democratica in tanti comuni della nostra Romagna è bloccata da un settantennio, non possiamo che concludere che c’è una rete di potere che deprime qualunque sano cambiamento, utile a qualunque comunità locale". Poi l’affondo al Pd: "Nei fatti è evidente che il partito, nella scelta dei candidati, sta raschiando il fondo del barile. È su questo che gli elettori dovrebbero riflettere se tengono al loro territorio, al loro lavoro e alla loro città. È più che evidente che per gli amministratori di sinistra prima delle reali esigenze del territorio vengono i diktat centralisti del partito".