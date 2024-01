Elezioni Misano, lo strano asse tra la Lega e l’ex compagno Tonini

Candidati civici e l’incognita Marcello Tonini. A Misano con l’inizio dell’anno il centrodestra serra i ranghi in vista delle elezioni di primavera. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia dovranno vedersela con Fabrizio Piccioni, sindaco uscente, e il centrosinistra da sempre al governo. La partita è in salita, ma idee e suggestioni non mancano. La prima si chiama Marcello Tonini. L’ex direttore dell’Ausl Romagna, oggi in pensione, da mesi si muove per capire se ci sono le condizioni per la sfida elettorale. Nel centrosinistra hanno preferito puntare sulla squadra che ha governato e sul sindaco uscente. Nonostante le porte siano sbarrate, pare che Tonini non abbia abbandonato i sogni elettorali. Già prima di Natale ci sono stati contatti con la Lega e nei prossimi giorni è previsto un faccia a faccia con Fratelli d’Italia. Se per FdI sostenerne la candidatura rimane molto difficile per il passato a sinistra dell’ex direttore, nella Lega Tonini ha trovato disponibilità al dialogo. Attorno all’ex direttore potrebbe formarsi un gruppo con Luigi Guagneli, oggi consigliere comunale di opposizione. I limiti della candidatura stanno nell’appoggio dell’intero centrodestra. Rimane più probabile che i FdI miri a una lista che possa identificarsi a destra, magari con un candidato di bandiera. Alcuni nomi stanno venendo fuori. Tra questi c’è l’avvocato Diego Pensalfini, già candidato alle ultime elezioni nella lista di Claudio Cecchetto. Potrebbe esserci anche un ritorno importante, quello di Daniele Marcheggiani, medico di base in pensione che già in passato si era avvicinato alle comunali.

Sfidare Piccioni e il Pd non sarebbe semplice, ma se attorno a Tonini si formasse un’altra lista capace di drenare consensi al centrosinistra, lo scenario cambierebbe. Con più liste in campo, l’incognita del Movimento 5 Stelle potrebbe aumentare l’indice di incertezza. Con l’accorpamento delle elezioni Europee, l’esito non sarebbe scontato.

Andrea Oliva