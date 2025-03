Elezioni nulle: azzerato il comitato Alba

All’indomani delle anomale elezioni del nuovo consiglio di amministrazione, l’associazione Riccione Alba viene azzerata. Il presidente uscente, Giorgio Fortunato, con un messaggio inviato in chat agli interessati, ha comunicato che "in accordo con tutti procede allo scioglimento dell’associazione per questioni amministrative". Probabilmente si costituirà una nuova associazione d’area, questa volta senza le sorprese dell’ultimo minuto o, come l’hanno definito in tanti, senza "blitz" dell’ultima ora, ma con persone regolarmente associate, che abbiano pagato la quota d’iscrizione, quindi ammesse all’assemblea e con diritto di voto, com’è prassi. In caso contrario le elezioni, martedì sera avvenute per acclamazione, senza voto e con persone non iscritte, si possono impugnare e azzerare. Con il clima infuocato che si respirava da quando si è tenuta l’assemblea elettiva, non solo all’Alba, ma in tutta la città, non c’era altra via da perseguire. Il ribaltone, ossia il fatto che metà dei consiglieri del direttivo di Federalberghi si fosse riversato nel consiglio dell’Alba, tra l’altro senza preavviso, è andato di traverso a molti. Soprattutto tra giovedì e venerdì su chat e telefoni, diventati più che bollenti, è stato un vortice di duri messaggi. Hanno levato gli scudi diversi albergatori estranei alla vicenda, ma anche commercianti che hanno preso le distanze, criticando quanto è successo. Tanto più che Fortunato, con il suo cda giunto a fine mandato, da alcuni mesi era invano alla ricerca di nuovi candidati. Pochissimi quelli che, tra commercianti e residenti, si erano resi disponibili a candidarsi.

Poi la convocazione dell’assemblea e il colpo di scena con il rinforzo arrivato da un gruppo di albergatori, giunto con circa una dozzina di deleghe. Una trentina in tutto i presenti che per acclamazione hanno eletto Antonella Semprini, Cinzia Ferri, Lina Paladino, Mauro Montanari, l’ex presidente dell’associazione Alba Daniele Tomassini, dimessosi per entrare in politica (tutti del cda di Federalberghi). Con loro il ristoratore Sandro Corazza, la negoziante Teresa Ugolini, il bagnino Davide Zamagna e il commerciante Giulio Protti, nonché lo stesso Fortunato, unico del cda di Federalberghi finora presente nell’associazione, e la sua vice Valentina Magnanti, che erano rimasti per portare a termine alcune iniziative. Con questa composizione più del 50% dei membri del direttivo risultava non iscritta al comitato. Cosa succederà ora è da capire, non manca chi come il fotografo Emanuele Casalboni di Riccione Alba vedrebbe di buon grado la costituzione di un unico comitato che comprenda pure quello di viale Dante. "Questa è l’occasione giusta per fare una sola associazione – commenta – Bisogna unirsi".

Nives Concolino