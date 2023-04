Elezioni: tra Santi e Iorio è già finito il fair play

Si infiamma la campagna elettorale a Gemmano. Riziero Santi, candidato a sindaco della lista ‘Vivo Gemmano’ e sindaco uscente, con un post su Facebook ha punzecchiato l’avversario, Iorio: "Ma fanno davvero? C’è da chiedersi se i 3 candidati gemmanesi dei 10 della lista ‘SiAmo Gemmano’ siano d’accordo con il loro candidato a sindaco che ha bollato sui giornali come ‘inutile e superficiale e da miopi pensare di riqualificare il centro storico di Gemmano’. Lui ritiene anche ‘molto sbagliato’ avere chiesto, e già acquisito, contributi esterni specifici, non per 89mila euro come dice lui, ma per ben 155mila euro e non dalle tasche dei gemmanesi. Avremmo dovuto lasciare quei soldi agli altri Comuni in cui risiedono gli altri 7 candidati di ‘SiAmo Gemmano’?.

Pronta la replica di Michele Iorio, candidato di ‘SiAmo Gemmano’: "Dopo le accuse ricevute in merito al fatto che solamente dei gemmanesi possano amministrare al meglio Gemmano, desidero per correttezza comunicare che uno dei termini più abusati negli ultimi tempi è campanilismo, parola che viene strumentalizzata. Ricordo al segretario cittadino riccionese del Partito democratico di Riccione che non occorre essere ‘gemmanesi doc’ per poter amministrare saggiamente una pubblica amministrazione, le priorità vengono suggerite dal buonsenso. Caro segretario cittadino riccionese del Partito democratico di Riccione, potresti spiegare ai cittadini che hai amministrato come può una lista essere civica quando alla guida vi è un segretario di partito?".

Luca Pizzagalli