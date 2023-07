Elezioni, tutto rimandato al 10 ottobre

Tutto rimandato al 10 ottobre. Ieri era atteso il pronunciamento del Consiglio di Stato sulla richiesta di sospensiva presentata dagli ex membri della maggioranza dopo la sentenza dal Tar che ha annullato le elezioni del giugno 2022. Il pronunciamento non è arrivato. Il Consiglio ha convocato gli avvocati di ambo le parti, i ricorrenti della ex maggioranza e gli iscritti alla Lega che avevano portato le elezioni 2022 al Tar, per esprimere la volontà di rimandare ogni decisione alla prima udienza utile che si terrà il 10 di ottobre. "I giudici – precisano dalla Lega – hanno chiesto ai ricorrenti di rinunciare alla sospensiva, così da abbreviare i tempi della sentenza di merito". Ciò mantiene immutata la situazione in municipio. La commissaria Rita Stentella, che in questo fine luglio è in ferie, rimarrà alla guida dell’amministrazione fino al 10 ottobre. Nei prossimi due mesi e mezzo proseguirà la gestione ordinaria della macchina pubblica in attesa del pronunciamento definitivo del Consiglio di Stato. Quel giorno di ottobre si saprà se l’ex sindaca Daniela Angelini potrà ritornare in municipio, nel caso in cui la sentenza del Tar venga ribaltata, oppure se si andrà a nuove elezioni. In quest’ultimo scenario è molto probabile che la prima data utile per il ritorno alle urne sia giugno.

L’ex sindaca Daniela Angelini incassa con queste parole la decisione del Consiglio di Stato. "Quando insieme alla coalizione abbiamo deciso di presentare la richiesta di sospensiva della sentenza che ha annullato le elezioni del 2022 eravamo a conoscenza del fatto che si sarebbe trattato di una partita complessa ma, al tempo stesso, consapevoli che era necessario compiere questo passo. Prendo atto con serenità della decisione del Consiglio di Stato che ha scelto di non pronunciarsi sulla sospensiva ma di anticipare alla prima udienza utile dopo la pausa estiva, il prossimo 10 ottobre, la sentenza definitiva". Poco cambia per la ex maggioranza di governo. "L’obiettivo resta quello iniziale: ottenere una sentenza giusta dal Consiglio di Stato, che riconosca la legittimità delle elezioni con cui ero stata eletta sindaca di Riccione e che restituisca alla città un’amministrazione nel pieno dei suoi poteri a beneficio dei riccionesi. Avremmo preferito che accadesse immediatamente. Servirà probabilmente ancora qualche mese". Le certezze della maggioranza restano le medesime, "ovvero la piena corrispondenza tra numero di votanti e schede scrutinate, l’inesistenza della fantomatica ‘scheda ballerina’ come quella della ‘scheda viaggiatrice’ dimostrano che le elezioni si erano svolte nella piena regolarità. Avranno un peso determinante nella prossima sentenza definitiva". Se così non fosse, "qualora fosse necessario, sono pronta a tornare a chiedere il voto dei riccionesi. Un anno fa non avevano avuto dubbi su chi scegliere per governare la città. Sono certa che continueranno a non averne".

Andrea Oliva