Elicottero sorvola per un’ora la Rocca di Santarcangelo: ecco il motivo

Rimini, 7 marzo 2024 - Un momento di grande curiosità ha attirato in mattinata l'attenzione dei presenti: un elicottero ha sorvolato il centro storico di Santarcangelo per circa un'ora. La funzione del velivolo era quella di trasportare le pesanti travi che serviranno come copertura per il mastio del castello. Ormai da tempo, infatti, la Rocca malatestiana che domina la cittadina è interessata da importanti lavori di restauro.

Per i lavori nella Rocca del 7 marzo 2024 è stato necessario l'utilizzo di un elicottero

La Rocca

Edificata inizialmente per volere di Carlo Malatesta nel 1386, la Rocca di Santarcangelo fu modificata in un secondo momento da Sigismondo Malatesta, con l'intento di attribuirle una forma quadrilatera e costruire le imponenti torri poligonali. L'obiettivo di Sigismondo fu in particolare quello di rendere il castello più resistente ai nuovi sistemi offensivi dell'epoca, come bombarde o colubrine.

Con il tempo, essa è divenuta una residenza per vari importanti personaggi ed è tuttora una castello da ammirare con grande attenzione, immergendosi in splendide stanze dallo stile quattrocentesco. La Rocca è aperta alle visite guidate ed è solita ospitare eventi di incontro, tra cui meeting di lavoro, conferenza stampa, eventi artistici e culturali, cene di gala e molto altro.

L'elicottero che sorvolava la Rocca Malatestiana (foto di Luca Pazzaglia)

I lavori con l'elicottero

A dir poco spettacolare l'intervento che nella mattinata del 7 marzo ha interessato parte della Rocca. Gli abitanti di Santarcangelo hanno potuto assistere, per circa un'ora, a un vero e proprio cantiere volante. L'impresa impegnata nei lavori di riqualificazione e restauro si è servita, infatti, di un elicottero per trasportare le pesanti travi che saranno parte fondamentale della nuova copertura del mastio del castello.

I lavori alla Rocca malatestiana di Santarcangelo (foto di Luca Pazzaglia)

I lavori di restauro sono in corso ormai da qualche anno e in questa fase, per l'appunto, interessano maggiormente il mastio (o "maschio"), la torre più alta del complesso tipica in tutti i castelli medievali.