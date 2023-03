Elisabetta I, la regina che non si sposò mai Le difficoltà delle donne di ieri e di oggi

In classe abbiamo studiato la figura di Elisabetta I. Nella sua vita occupò un ruolo da sempre ritenuto maschile e, per mantenerlo, non si sposò mai. La figura di Elisabetta I ci ha permesso di riflettere sulla situazione di oggi delle donne. Ancora non si è raggiunta una totale uguaglianza tra generi. Spesso, esse si trovano a dover affrontare situazioni in cui il contesto cerca di svantaggiarle, sentendo fin da bambine frasi come "sei una femmina, non puoi giocare a calcio" fino a essere chiamate da adulte "signorine" e non "dottoresse o avvocatesse".

Si possono notare differenze anche nel mondo del lavoro: molte donne vengono ancora discriminate nonostante abbiano gli stessi diritti e doveri di un uomo con un salario inferiore, l’esclusione da incarichi importanti perché devono far coincidere famiglia e lavoro. Per una ricerca scolastica abbiamo osservato che, nei supermercati, molti prodotti per i lavori domestici sono ad altezza donna perché di solito la si considera l’unica a doversi occupare di casa. Anche se sancita dalla Costituzione, la parità non viene sempre rispettata. È nostra responsabilità cambiare le cose.

Maria Chiara Corbelli,

Giulia Ricci, Matilde Suzzi, Cecilia Brolli, Sofia Gabatiuc II C