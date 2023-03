Elude l’alcoltest e aggredisce i vigili Arrestato dopo la serata in disco

Doveva essere una serata di festa, con gli amici. Ma è finita nel peggior modo possibile. Lui, un operaio 46enne di Vasto, ha passato la notte in cella dopo aver minacciato gli agenti della polizia locale, che l’avevano fermato per sottoporlo all’etilometro. L’episodio è avvenuto nella notte di venerdì a Miramare, in viale Principe di Piemonte.

Sono da poco passate le 2 quando l’uomo, arrivato a Rimini per trascorrere una serata con amici in un noto locale della città, risale in macchina per andare in hotel. Fa poche centinaia di metri perché viene fermato dai vigili. Gli agenti gli fanno fare la prova dell’etilometro. Lui, consapevole di aver bevuto qualche bicchiere di troppo, cerca di ’eludere’ il controllo facendo solo finta di soffiare nell’apparecchio. Lo fa una, due, cinque volte. Gli agenti capiscono che c’è qualcosa che non va, intuiscono il trucchetto decidono di denunciare il 46enne per il rifiuto a sottoporsi al test. A quel punto l’uomo va su tutte le furie. Comincia a inveire contro gli agenti e a minacciarli. Nonostante i ripetuti tentativi di riportarlo alla calma lui non si placa, e quando lo fanno salire sull’auto per identificarlo inizia a dimenarsi e colpisce uno degli agenti con una gomitata. A quel punto i vigili lo arrestano per resistenza a pubblico ufficiale e lo portano in cella. Sabato l’operaio, difeso dall’avvocato Mario Scarpa, è comparso davanti al giudice per la direttissima. Il suo legale ha chiesto i termini a difesa, e ha ottenuto che l’uomo tornasse in libertà. La prossima udienza si terrà il 16 marzo. "Lui è pentito per quanto è accaduto – dice l’avvocato Scarpa – Stiamo parlando di una persona molto tranquilla. Sono sicuro che chiariremo la vicenda". All’uomo i vigili hanno ritirato la patente e pure l’auto.

Sempre venerdì una donna aveva provocato un incidente sulla Ss16 e poi era fuggita senza prestare soccorso all’altro automobilista rimasto ferito. Gli agenti della polizia stradale l’hanno individuata poco lontano mentre cambiava la ruota dell’auto e gli hanno fatto l’etilometro: avera un tasso alcolemico pari a 1,69, oltre il triplo del consentito. E’ stata denunciata per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. Denunciato anche un ucraino che (venerdì sera) è stato tamponato sulla Superstrada di San Marino. Aveva un tasso alcolemico da record: 4,60.