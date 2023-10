Emergenti e big in gara: torna il festival del Titano

Torna anche quest’anno Una voce per San Marino. Grazie alla firma di un accordo di sinergia pubblico-privato tra San Marino Rtv, la segreteria di Stato al Turismo e Media Evolution, riparte il contest-festival che porterà il vincitore all’Eurovision Song Contest dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmo in Svezia, in rappresentanza della Repubblica di San Marino. Il festival vedrà la partecipazione di concorrenti emergenti e di artisti big a ’invito’ che entreranno in gara nell’atto finale del contest. La finalissima, già programmata per il 2 marzo al Teatro Nuovo di Dogana, vedrà in gara otto artisti emergenti (scelti durante il percorso selezioni) e otto big. Una giuria qualificata decreterà, sulla base dei meriti, liberamente e senza vincolo alcuno, l’artista vincitore.