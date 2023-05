"Emergenza abitativa, serve un’edilizia residenziale agevolata"

"L’emergenza abitativa a Riccione non riguarda solo i lavoratori estivi, ma tutte coloro che si trasferiscono in città, così le giovani coppie. Occorre mettere in campo da subito nuove politiche abitative". E’ in sintesi il sollecito di Gloria Fabbri, consigliera comunale del Pd, che in merito avanza delle proposte. "Occorre ripensare completamente alle politiche abitative del territorio anche in considerazione della necessità di bloccare in via definitiva l’uso di nuovo suolo – premette –. Serve un’edilizia residenziale agevolata, ma laddove sono già presenti delle cubature. Potrebbe essere utile pensare anche a una riduzione della fiscalità locale per chi affitta annualmente e a un percorso di modifica delle destinazioni urbanistiche all’interno della programmazione del Regolamento urbanistico edilizio. Quella abitativa è una priorità improcrastinabile".

La Fabbri continua: "come promesso qualche settimana fa, la nostra amministrazione si è attivata subito con un bando di convenzione per favorire l’uso di strutture ricettive chiuse o in procinto di chiudere per i dipendenti stagionali, ma quella abitativa è una vera emergenza, che richiede una soluzione strutturale. Trovare un appartamento in affitto annuale o stagionale è un rebus" e nel caso lo si trovi i costi sono elevati, non a portata di lavoratori e famiglie con bambini, nonostante il numero di appartamenti sfitti sia da capogiro.

