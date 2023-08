Emergenza affitti per i poliziotti "All’ex questura ci sono 100 case"

Il grido d’allarme dei poliziotti riminesi, costretti a fare i conti con un’emergenza abitativa che non dà tregua tra caro affitti e stipendi troppo bassi, non ha lasciato indifferente il sindaco Jamil Sadegholvaad. Il primo cittadino si dice pronto a lavorare per una soluzione al problema. Allo stesso tempo, però, non dimentica lo ‘scempio’ dell’ex Questura di via Ugo Bassi ("quasi un centinaio di alloggi, già costruiti, per gli agenti di Polizia e pronti da... almeno 15 anni") e chiama in causa lo Stato "che troppo spesso fa ricadere su altri livelli le proprie responsabilità e le proprie competenze, più preoccupati di non rimanere con il cerino in mano davanti alla pubblica opinione". Sadegholvaad fa riferimento al comunicato diffuso l’altro ieri dal Siulp (Sindacato italiano unitario dei lavoratori italiani di polizia).

Il sindaco comprende e condivide l’appello "in merito all’esigenza di alloggi ad affitto calmierato espressa dal sindacato". "Richiesta più che legittima, indirizzata però, mi si permetta di evidenziare, al destinatario sbagliato", osserva il primo cittadino. Che aggiunge: "C’è forte consapevolezza da parte dell’amministrazione comunale di Rimini della questione ‘caro affitti’, che riguarda come è noto praticamente la stragrande maggioranza degli 8mila comuni d’Italia". "Questa città – continua Sadegholvaad – ha già provveduto nel passato meno recente e quello più recente a mettere in campo strumenti urbanistici, protocolli e convenzioni per dare una risposta concreta al problema: una prima volta con l’autorizzazione alla realizzazione della nuova questura, voluta dal Ministero dell’Interno, realizzata da un privato e oggi ‘monumento abbandonato’ che pesa sulla schiena dell’incolpevole comunità riminese. Non è mia intenzione buttarla in polemica politica perché in 25 anni, dovunque la si prenda, le colpe di questo danno nei confronti di Rimini è dei governi di ogni colore".

Chiarito questo "raccolgo l’appello del sindacato di polizia – conclude Sadegholvaad – e lo giro per competenza alla Prefettura e al Viminale. Se lo Stato italiano dovesse tornare a battere un colpo sul tema generale e anche sul tema particolare del caro affitti, con un accordo, un protocollo, un tavolo di confronto, Rimini farà la sua parte sedendosi con Bologna, Milano, Roma, Venezia, Vicenza. Firenze, Torino, Napoli, Palermo e gli altri 8mila comuni alle prese con l’identità criticità. A partire da quello che si sta progettando e realizzando sull’area dell’ex Caserma Giulio Cesare come nuova cittadella della sicurezza".