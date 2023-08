Emergenza baby gang a Riccione: 4 arresti e 1 denuncia

Quattro ragazzi, tre minorenni e un 19enne, sono stati arrestati, mentre un quinto, un 17enne di origine straniera, è stato denunciato a piede libero per rapina e tentata rapina. È successo lo scorso fine settimana, durante un servizio mirato dei carabinieri di Riccione contro le baby gang parte dal monitoraggio degli arrivi alla stazione. I cinque fermati sabato scorso avrebbero rapinato un ragazzino di 17 anni e tentato di rapinare altri sei giovani, tutti modenesi ancora minorenni che stavano andando ballare al Cocoricò camminando a piedi in viale Derna, una delle vie che salgono verso la collina. Il gruppo di amici era stato avvicinato prima amichevolmente, con l’offerta di una sigaretta, e poi in maniera sempre più pressante dai cinque rapinatori. Uno ha impugnato un coltellino per farsi consegnare soldi e cellulare, riuscendo a ottenere solo pochi spiccioli. Nel parapiglia, il ragazzino vittima dei baby bulli è però riuscito a chiamare il 112 . In pochissimo tempo i carabinieri hanno rintracciato i rapinatori riuscendo a fermarne quattro. Portati in caserma per gli accertamenti, a uno dei 4 arrestati i carabinieri hanno sequestrato un cellulare I-Phone modello 11, provento di una rapina avvenuta a metà luglio a Riccione. Il giovane è quindi stato anche denunciato per ricettazione. Nelle ore successive è stato rintracciato il quinto complice.

Baby gang in trappola anche a Ferrara, dove quattro ventenni e due minorenni, tutti residenti in provincia di Novara, sono stati identificati come gli autori di una rapina ai danni di un giovane avvenuta a fine luglio nel capoluogo estense. Per i maggiorenni è scattata la misura cautelare dell’obbligo di dimora.