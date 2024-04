Emergenza carceri : "Troppi detenuti e pochi agenti. Condizioni di degrado ai Casetti"

A due anni dall’ultimo suicido di un detenuto, nel carcere di Rimini permangono ancora forti "criticità". A pesare sono il sovraffollamento, il personale ridotto e le condizioni della struttura. Lo denuncia la delegazione composta da Ivan Innocenti e Gemma Gasponi del Partito Radicale, e dalla vicepresidente della Camera Penale di Rimini, Tiziana Casali, che ieri si è recata in visita alla casa circondariale nel quadro dell’iniziativa ‘Pasqua in carcere. Per Innocenti a parlare della situazione dei Casetti sono i dati forniti dal penitenziario. Al momento ci sono 137 detenuti presenti (un mese fa erano 167) a fronte di una capienza regolamentare che ne prevede al massimo 118. C’è carenza di personale, con 37 agenti in meno su un totale di 150. Gemma Gasponi aggiunge: "No al carcere come vendetta, chiediamo l’amnistia. Prima di essere ministro – continua Gasponi – Carlo Nordio l’aveva proposta anche a Pannella".

"Quanto alla sezione 1 questa resta ancora in condizioni critiche e contribuisce a quel trattamento inumano e degradante per cui il magistrato di sorveglianza deve riconoscere sconti di pena del 10 per cento". "I lavori – sottolinea Tiziana Casali – non sono ancora terminati e nella Sezione 6 i fondi sono stati stanziati ma mancano i bandi per sfruttarli". "Non è normale – è l’avviso di Innocenti – che in carcere ci siano persone con patologia psichiatriche". A questi – stando ai dati – si aggiungono inoltre quattro detenuti in terapia metadonica. Per Innocenti, infine, il Garante dei detenuti Giorgio Galavotti, nominato lo scorso anno dal Comune, non ha ancora redatto le "relazioni semestrali", uno "strumento importante" per comprendere la condizione dei detenuti.

Andrea G. Cammarata