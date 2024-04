Emergenza casa: assegnati 31 alloggi: "Richieste aumentate dopo il Covid"

"Abbiamo fatto uno sforzo immane, scontrandoci con la mancanza di unità abitative e con le problematiche relative al recupero di immobili da parte di chi non ha più i requisiti". A raccontare quanto fatto nella legislatura che si è appena conclusa in tema di edilizia sociale è il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati. Trentuno gli alloggi assegnati dal 2020, con 64 convenzioni attive e 55 richieste pendenti. "Abbiamo trovato molte difficoltà in un settore delicato, quello dell’edilizia sociale – premette il ministro – per persone e famiglie con redditi insufficienti all’acquisto di un’abitazione. La pandemia e la successiva crisi economica hanno accentuato certe problematiche e le richieste sono aumentate sensibilmente, contemporaneamente, parametri e requisiti di accesso hanno imposto scelte a volte non in linea con le reali necessità. Per questo sarà necessario intervenire a breve migliorando la legge che regola i requisiti necessari per la richiesta di un’abitazione di edilizia sociale e, contemporaneamente, i parametri per il mantenimento del beneficio. Potrebbe venirci in aiuto lo strumento dell’Icee".

Trentuno alloggi assegnati, dicevamo. Contro i soli 5 nella legislatura precedente. Importante lo sforzo fatto per completare 7 immobili nel Castello di Fiorentino da consegnare ad altrettante famiglie che ne avevano fatto richiesta. "È stato uno sforzo importante – spiega Pedini Amati seduto al fianco di Sara Toccaceli, presidente della commissione per l’Edilizia Sociale – fatto insieme alla segreteria di Stato per il Territorio. Erano 20 anni che quegli immobili erano grezzi, un affronto a chi aveva la necessità di un tetto. Se siamo riusciti a completarli è stato anche grazie allo stanziamento di 105mila euro destinato al progetto, da parte del Fondo per lo sviluppo della cooperazione". È stato presentato ieri anche il dato relativo a quello che comunemente viene chiamato ‘prestito prima casa’. Sono state 273 le famiglie ammesse a beneficiare dell’intervento statale sui tassi di interesse dei mutui stipulati per l’acquisto del primo immobile. "Sempre sui mutui, si è intervenuti in maniera decisa per decreto sullo spread massimo applicabile sui tassi di interesse. Un’ulteriore risposta a chi ha un reddito più basso, ma prova comunque ad acquistare casa".