Emergenza casa e pagamento bollette: lo ’sportello’ c’è

Nuovo sportello comunale ’Servizio Sociale di Prossimità’: ogni venerdì dalle 8.30 alle 12.30 sarà aperto a Igea Marina, in piazza Falcone e Borsellino 19. Una sorta di sede distaccata per dare informazioni sull’attività dei servizi sociali del Comune: a favore dell’integrazione e dell’inclusione sociale, delle famiglie più fragili, degli anziani e dei disabili, "ma anche nel contrasto all’emergenza abitativa e nel sostegno per il pagamento delle utenze". Tutti i venerdì mattina, senza appuntamento, "i cittadini troveranno le assistenti sociali del Comune – spiega l’assessore Flaviana Grillo – pronte ad orientare l’utenza circa le opportunità di sostegno attive sul territorio. Un servizio in più, che si unisce al grande lavoro, fatto di dedizione e competenza, già svolto dal nostro personale impegnato nel sociale".