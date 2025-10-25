Emergenza casa in provincia: "Terreni a costo zero dove costruire. In cambio avremo case popolari"

Aree pubbliche cedute a costo zero o a prezzi simbolici a costruttori purché una parte rilevante degli alloggi da realizzare siano case popolari. E’ una delle ipotesi su cui sta lavorando il Comune di Rimini, accennata dal sindaco Jamil Sadegholvaad a margine della direzione del Pd sul tema casa, che ha visto l’intervento di Pierfrancesco Majorino, responsabile Politiche migratorie e diritto alla Casa nel Pd. L’emergenza casa proviene da decenni di vuoto alla voce politiche abitative di spessore nazionale. Acer ha stimato che nella sola provincia di Rimini servirebbero ulteriori 700 appartamenti semplicemente per essere in linea con la dotazione media per una provincia di oltre 350mila abitanti. "Stando al finanziamento pubblico di edilizia sociale e popolare - spiega il sindaco Jamil Sadegholvaad -, resto alle recenti parole del sindaco di Milano, Sala: ‘Per costruire diecimila appartamenti nella città servirebbero circa due miliardi di investimento, e il Comune non ha tutte queste risorse’. Nette e realistiche. Li mette il Governo? Magari, sarebbe il caso. Ma non mi pare intenzione di questo Governo farlo, ha addirittura azzerato fondo nazionale sostegno all’affitto e fondo morosità incolpevole. E non mi pare che la finanza pubblica italiana, in questo momento e con le attuali risorse, sia in grado di alimentare piani straordinari di alcunché". Dunque servono idee, e il Comune di Rimini ne sta valutando un paio. "La prima ipotesi è agire sul nuovo strumento di pianificazione territoriale chiamato Pug, cercando la strada (anche legale) per riservare a una quota percentuale di edilizia popolare alla rigenerazione di aree private marginali o da rigenerare. La seconda via che stiamo approfondendo è la seguente: mettere a disposizione gratuitamente o a costo simbolico alcune aree marginali di proprietà pubblica, già edificate e quindi a consumo zero del territorio, per accordi con privati che garantiscano quote sensibili di edilizia popolare, in contesti urbani belli e serviti da servizi. Accordi sottoscritti, trasparenti, in cui sia chiaro e condiviso il pubblico interesse". Ma Rimini chiama all’impegno anche i Comuni non costieri. "Dobbiamo avere il coraggio di aprire un dibattito sul fatto che è nell’ambito di tutta la provincia che più facilmente si possono dare risposte al tema casa". Infine un giudizio tranchant sulla misura del Superbonus, cavallo di battaglia dei cinquestelle. "Esprimo più di un dubbio sulla necessità di alimentare con quasi 170 miliardi di euro misure come il 110 bonus che invece sarebbero serviti a realizzare nuovi alloggi popolari. Con quei 170 miliardi si sarebbe costruito un milione di nuovi alloggi in edilizia sociale e popolare, risolvendo alla radice il problema delle 650mila famiglie in lista di attesa in Italia. Diròdi più: chi ha usufruito del 110 Bonus, adesso magari mette sul mercato la propria casa rigenerata sulle piattaforme di affitti brevi e turistici".

Andrea Oliva