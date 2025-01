Emergenza casa, la ricetta c’è: "Servono garanzie per i proprietari"

"Quello che serve perché almeno una parte delle 12.600 case sfitte della provincia di Rimini venga messa sul mercato sono garanzie per i proprietari, che oggi non ne hanno e preferiscono, loro malgrado, tenerle vuote". Lo afferma l’avvocato Paola Zoli, presidente provinciale dell’Uppi, l’Unione dei piccoli proprietari immobiliari. "Garanzie – aggiunge – che dovrebbero essere definite da Comuni, Prefettura e Tribunale. Non si tratta di un problema economico". Zoli è intervenuta ieri mattina a rappresentare l’Uppi presente con altre associazioni, alla commissione consiliare sul tema casa. "Per andare nel pratico – continua – faccio qualche esempio. Se un proprietario ha un inquilino che non paga, non può aspettare un anno e mezzo di riavere indietro il suo immobile" (ci sono casi dopo il ’tempo di recupero’ è ben più lungo, ndr). "Ancora, se ho una situazione di degrado perché il mio inquililino omette la pulizia, e crea difficoltà magari all’intero stabile, non è possibile che debba attendere... quattro mesi se chiamo la polizia locale. Lo stesso in caso ci siano inquilini che disturbano, mettendo a forte disagio i vicini di appartamento: mi aspetto interventi rapidi da parte delle autorità".

La presidente Uppi sottolinea anche il fatto che "se fino a qualche anno fa Acer (Agenzia regionale per le case popolari, ndr) reperiva in media un centinaio di appartamenti all’anno, nel 2024 ne ha reperiti solo 36". Secondo l’Unione piccoli proprietari servirebbero anche interventi a sostegno di chi cerca un appartamento in affitto: "il Comune in questione dovrebbe sostenere la spesa per la fidejussione bancaria, che non è trascurabile, e può viaggiare intorno ai 400 euro".

Quanto all’invito venuto nei giorni scorsi dal vescovo, rivolto "alle nostre comunità", ha detto monsignor Nicolò Anselmi, perché "chi ha due case ne metta a disposizione una, lo stesso per gli appartamenti", l’Unione piccoli proprietari rilancia chiedendo che "siano anche le istituzione ecclesiastiche a mettere a disposizione degli spazi". In verità il vescovo, oltre a spiegare come la Diocesi sia "pronta a ristrutturare immobili confiscati alla mafia, rendendoli disponibili a chi è in difficoltà", ha invitato le parrocchie a impegnarsi per "trovare un rifugio a chi ne ha bisogno".

In commissione è intervenuto, tra gli altri, il capogruppo di Fratelli d’Italia Gioenzo Renzi: "Nei prossimi tre anni è prevista la realizzazione di soli 36 alloggi, dei quali 24 Erp e 12 di dilizia sociale, all’ex questura. Più un’ottantina all’ex Moi, Mercato ortofrutticolo alle Celle. I 12.600 alloggi sfitti sono conseguenza della mancanza di garanzia sul diritto alla proprietà, sui tempi lunghi di esecuzione degli sfratti, e della necessità di riformare il quadro legislativo. Dagli anni Settanta i governi non hanno più fatto una politica per la casa, e così Regioni e Comuni. Perché – chiede Renzi – il Comune nonostante i 45 milioni l’anno incassati con l’Imu, non usa almeno la parte che viene dalle migliaia di alloggi sfitti, sui quali applica l’Imu massima del 10,6 per mille, per realizzare nuove case?"

Mario Gradara