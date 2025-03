Emergenza casa: ok al progetto di legge

Con dieci voti favorevoli e quattro contrari in Commissione è passato il progetto di legge sull’emergenza casa. La maggioranza indica come proprio relatore per la seconda lettura in Consiglio grande e generale, presumibilmente il prossimo mese, il consigliere Paolo Crescentini (Psd). L’opposizione indica come proprio relatore per la seconda lettura il consigliere Matteo Casali (Rf). Ma quel pdl non soddisfa la minoranza. "Le forze di opposizione – dicono in coro Rete, Repubblica Futura e Domani Motus Liberi – alla conclusione dei lavori in Commissione, non possono che evidenziare con amarezza come il progetto di legge ‘casa’ del governo, al di là della propaganda profusa anche sul coinvolgimento delle opposizioni nell’elaborazione delle proposte nei fatti mai attuata, non affronterà né tantomeno risolverà l’emergenza abitativa in atto".