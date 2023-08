Emergenza casa per 100 famiglie

Un aiuto importante per le famiglie di Santarcangelo in difficoltà. Sono un centinaio quelle che hanno ricevuto il contributo per ridurre il peso dell’affitto, grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione e dall’Unione di Comuni del Valmarecchia. Al territorio di Santarcangelo erano stati destinati, tramite il bando il bando annuale indetto dal distretto socio-sanitario di Rimini nord, risorse per quasi 150mila euro. Di questi, 120mila sono stanziati dalla Regione e il resto dall’Unione. Le famiglie di Santarcangelo (un centinaio in tutto) che hanno potuto beneficiare dell’aiuto dell’affitto, hanno ricevuto un contributo massimo di 1.500 euro ciascuna. Tra gli interventi per l’emergenza casa ci sono stati poi altri 44mila euro, destinati a sostenere le famiglie e i proprietari per spese legali e di ripristino dell’alloggio.