Emergenza case popolari: "Ne mancano settecento"

Sono 2.456 gli alloggi gestiti da Acer, Azienda casa Emilia Romagna, in tutta la provincia. "Ma non bastano" spiega il presidente Tonino Bernabè, nominato lo scorso 11 luglio alla guida dell’azienda. "Se guardiamo alla popolazione della provincia, considerando anche i nuovi comuni entrati nel corso degli anni nel territorio, dovremmo avere un rapporto migliore tra alloggi e popolazione, stimabile in circa 700 appartamenti in più. Questo purtroppo non accade e gli ultimi interventi di realizzazione di alloggi ‘popolari’ risalgono al 2012, a completamento del piano nazionale risalente al 2000". Le nuove costruzioni sono merce rara. Unico intervento atteso è quello per la realizzazione di 24 alloggi a canone sociale e 12 a canone calmierato nell’area dell’ex questura di via Ugo Bassi, inserito nel progetto di riqualificazione a cui sta lavorando Asi.

Da Acer precisano che le procedure per arrivare all’inizio lavori sono in corso e se tutto andrà per il verso giusto il cantiere potrebbe partire all’inizio della prossima estate. Le notizie positive arrivano sul fronte della morosità che nel 2024 ha visto un incasso di 680mila euro, in aumento del 43% sull’anno precedente. Non è una cosa da poco visto che Acer si sostiene con i canoni percepiti, con valori che vanno da una media di 168,97 euro per gli alloggi Erp (Edilizia residenziale pubblica) e i 354 degli alloggi Ers (edilizia residenziale sociale). Il recupero della morosità è dunque una voce necessaria per procedere con le manutenzioni.

Nonostante la diminuzione della morosità nel 2024 (Erp a 9,88% ed Ers a 13,09%), l’aumento dei costi delle lavorazioni ha limitato gli interventi di ripristino a soli 100 alloggi contro i 118 del 2013. "Ciò nonostante Acer riesce a non avere alloggi sfitti – spiega la direttrice Alessandra Atzei – e non ci sono occupazioni abusive grazie alla velocità con cui ripristiniamo e assegniamo gli alloggi, e alle attenzioni che possono arrivare anche a pannellature per evitare intrusioni nei periodi di passaggio prima di una nuova assegnazione". Per aumentare il numero di alloggi disponibili a fronte di 3mila famiglie in lista di attesa in provincia, il presidente Bernabè indica alcune strade. "Una rimodulazione nazionale dell’Imu, senza alzare le aliquote ma ricavando fondi per la casa. E ci sono anche i nuovi Pug dei Comuni su cui andrebbero identificate aree idonee e accordi con privati".

Andrea Oliva