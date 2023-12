Emergenza furti. L’allarme corre in chat: "Siamo quasi 400, e c’è pure una mappa"

Furti e ancora furti nella zona tra Vergiano, Spadarolo e San Lorenzo, nelforese fuori Rimini. L’ultima segnalazione nella giornata di ieri in via Quartirolo con un tentativo di furti andato, per fortuna, in fumo per l’intervento del cane a guardia di casa. Non si vede la fine dell’emergenza e il gruppo spontaneo nato tra i residenti non intende fermarsi. La scorsa settimana in occasione del consiglio comunale, Marco Succi ha consegnato all’assessore alla Sicurezza Juri Magrini una mappa della zona presa di mira dai ladri. Sulla cartina erano segnate le case derubate. In municipio è finita una serie di dati con colpi, tentati furti, vie più battute, dalla via Pradese alle vie Quartirolo e Mirandola. Informazioni raccolte tra i residenti e consegnate alla polizia locale. Intanto la sequela di furti che aumenta come cresce il numero di residenti che sta aderendo alla chat.

"Siamo arrivati a 380 persone nella chat attraverso cui ci scambiamo informazioni e segnalazioni – spiega Marco Succi referente del gruppo spontaneo -. Ma abbiamo anche iniziato una petizione che al momento vede 206 firmatari in attesa di aumentare questo numero".

Domani sera al ristorante Notevolo di Vergiano, nell’area del Parco degli artisti, il gruppo ha invitato i residenti a un incontro per mostrare quanto è stato fatto nelle uiltime settimane e quanto si può fare. Nell’occasione sarà anche possibile contrbuite con la propria firma alla petizione che verrà poi presentata in municipio.

Il faccia a faccia avuto con l’assessore Magrini e i solleciti giunti anche alle forze dell’ordine hanno avuto il merito di aumentare i passaggi di mezzi e agenti in zona. C’è chi si è visto alla porta di casa la Polizia di Stato chiedere se andasse tutto bene dopo un falso allarme. Poi ci sono i carabinieri a tenere alta la guardia. Resta la difficoltà nel presidiare un’area vasta, con ladri che agiscono ormai ad ogni ora del giorno. Si è passati dai colpi notturni a quelli serali, arrivando anche a finestre ‘bucate’ in pieno pomeriggio per entrare negli appartamenti e arrafffare quanto possibile. Negli ultimi giorni sono stati segnalati furti anche nella tarda mattinata, tanto che il gruppo sta pensando di muoversi in prima persona. Domani sera alla riunione, oltre a far presente il lavoro fatto con il Comune per aumentare la presenza di agenti in zona, è stato invitato Domenico di Maro referente di Cdo, Cittadini dell’ordine, istituto che offre un servizio di vigilanza privata.

"Per tutti noi residenti – riprende Succi - diviene importante avere una presenza costante nella zona. Abbiamo pensato alla vigilanza privata. Per una famiglia o poche famiglie, il costo di un simile servizio non sarebbe sostenibile. Ma se la disponibilità al progetto arrivasse da un numero importante di persone, anche la spesa sarebbe molto limitata". Nel frattempo il gruppo invita a segnalare colpi, tentativi di scasso e movimenti sospetti, ma soprattutto “a denunciare furti o tentati furti. E’ importante farlo per dare informazioni e indicazioni alle forze dell’ordine".

Andrea Oliva