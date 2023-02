"Emergenza idrogeologica, bisogna fare di più In via Valdiranco e a Falda le situazioni più critiche"

"A Montefiore Conca i cittadini continuano a fare i conti l’emergenza idrogeologica". A dirlo è il coordinatore di Fratelli d’Italia per la Valconca, Simone Mazzi (nella foto). "Numerose – dice – sono le frane che in alcuni casi hanno portato pure alla temporanea chiusura di alcune strade. Un esempio eclatante è via Valdiranco, dove per diverse ore la strada non è stata transitabile creando disagi e pericoli. I cittadini hanno chiesto maggiore attenzione da parte dell’amministrazione comunale. Il terrapieno situato in via Valdiranco, infatti, non riesce più a reggere le abbondati piogge di questo ultimo periodo e si teme possano aumentare le problematiche per la strada, ma anche per le abitazioni sottostanti. Per la sicurezza della via Valdiranco, c’è la necessita di realizzare un nuovo canale di scolo per la raccolta delle acque piovane". E ancora: "Non parliamo poi della frana che si affaccia sulla strada provinciale 36 all’altezza d via Einaudi nella frazione di Falda di Montefiore – prosegue Mazzi – dove alcuni segnali stradali sono stati posizionati ‘a guardia’ dello smottamento. I residenti della frazione Falda attendono il ripristino e la messa in sicurezza della strada. A mio parere occorrerebbe creare una rete d’informazione per i residenti di tutto il territorio".