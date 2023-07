Emergenza lavoro Boom di dimissioni: 14mila in un anno "Colpa del precariato"

Numeri alla mano, l’indagine della Cisl Romagna non lascia spazio a dubbi. "Il 2022 ha segnato un’esplosione delle dimissioni volontarie nel nostro territorio" l’istantanea del sindacato. Le chiusure e le restrizioni imposte dalla pandemia nel 2020 hanno contribuito a intensificare una tendenza già in atto nell’ultimo decennio. La Cisl ha analizzato i dati dal 2014 in poi. Emblematici quelli di Rimini: nel corso del 2022, in provincia, oltre 14mila lavoratori hanno deciso di presentare le dimissioni dai loro posti di lavoro. Vuol dire che c’è stato un aumento del 48,3% rispetto alla media degli anni precedenti e del 13,8% rispetto al 2021. Il 58% dei lavoratori che hanno scelto di dimettersi è di sesso maschile, mentre il 42% è costituito da donne. Per quanto riguarda l’età, il 33% rientra nella fascia fino a 29 anni, il 46% è nella fascia 30-50 anni, mentre il 21% ha più di 51 anni. Numeri che fanno riflettere, anche se è da precisare che a Rimini l’aumento rispetto alla media degli anni precedenti è più basso di quelli registrati a Forlì-Cesena (+54,5%) e Ravenna (+50,2%). Nel primo trimestre del 2023 si è verificata una lieve inversione di tendenza, con un calo a Rimini del 6,1% rispetto al primo trimestre dell’anno scorso. "Ma questo dato non basta a trarre conclusioni definitive" avverte la Cisl Romagna. "Siamo di fronte a un fenomeno preoccupante" dice il segretario generale Francesco Marinelli. "Diverse – aggiunge – sono le cause: tra le principali la mancanza di opportunità di crescita e di riconoscimenti professionali. Un altro aspetto cruciale è rappresentato dal precariato, che ha avuto un impatto significativo sul boom delle dimissioni. Nel settore privato quasi un giovane fino a 29 anni su due è occupato con tipologie contrattuali non stabili". Nel commercio si registra una percentuale media del 35,6% di lavoratori che lasciano il posto di lavoro. "Bisogna concentrarsi sul riconoscimento delle competenze professionali dei lavoratori" osserva Marinelli.

Giuseppe Catapano