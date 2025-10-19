"Emergenza lupi: non bastano gli indennizzi, serve prevenzione"

Dalla legge per fermare il lupo a un approccio diverso per sostenere le aziende che subiscono le predazioni dell’animale. A sostenerlo è la senatrice di Fdi, Domenica Spinelli, durante l’incontro avuto nella sede di Confagricoltura Rimini con il presidente Daniele Montemaggi e il direttore Luca Gasparini. Presente anche il presidente dell’Ambito territoriale di caccia Rimini 1, Loris Mazzotti. "È necessario – ha affermato la senatrice – un approccio più pragmatico e orientato alla prevenzione, non solo all’indennizzo. Servono strumenti concreti e procedure chiare per garantire una tutela reale agli allevatori e per preservare la loro capacità di continuare a operare sul territorio". Il riferimento alle politiche della Regione appare evidente. Secondo la senatrice, va fatto di più e non solo in ottica risarcitoria, ma anche preventiva, soprattutto ora che una legge è in arrivo sul declassamento dello stato del lupo, diventato ‘solo specie protetta’. Dunque si può fare di più per tutelare le aziende, dice la parlamentare, anche perché Spinelli ha sottolineato come, per troppo tempo, si sia discusso solo dei danni immediati e materiali, trascurando gli effetti indiretti che colpiscono le aziende agricole in termini di costi, produttività e sostenibilità delle attività.

Nel corso della riunione, la senatrice ha consegnato ai rappresentanti di Confagricoltura la nota ufficiale del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il documento illustra gli ultimi sviluppi sul piano normativo e gli indirizzi ministeriali in via di definizione. Alla luce delle novità normative le parti hanno concordato di rivedersi subito dopo la firma del decreto ministeriale, ormai prossima, per approfondire i protocolli già trasmessi dal Ministero alla parte tecnica della Regione. L’obiettivo è favorire un lavoro sinergico volto a dare risposte concrete e tempestive, anche attraverso un maggiore coraggio decisionale da parte delle istituzioni regionali.

a.ol.