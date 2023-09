Emergenza migranti: "Arrivano qui tanti minori. Gestirli è un problema"

"Troppi minorenni on accompagnati stanno arrivando nel territorio di Rimini. È un fenomeno che sta mettendo in forti difficoltà le nostre capacità di accoglienza". L’assessore alla Protezione sociale Kristian Gianfreda non usa mezzi termini. L’ondata migratoria ha riflessi anche nel quotidiano riminese. Al momento sono circa 950 i profughi accolti in provincia. Di questi sono meno di 200 quelli ucraini, scappati dalle bombe.

Il problema più urgente riguarda adesso i minori, che "vanno maggiormente tutelati". Per l’assessore "nell’ultimo periodo abbiamo un nuovo minore da inserire in struttura ogni 2-3 giorni, tra chi arriva autonomamente e chi viene mandato dal governo. Le disposizioni più rigide sui minori inserite nella bozza del nuovo decreto non credo aiuteranno le difficoltà dell’esecutivo a gestire la situazione, che richiede prima di tutto un intervento in chiave europea e una visione di ampio respiro". Per Gianfreda i giovani non accompagnati rappresentano "la categoria più esposta all’interno del drammatico scenario del fenomeno migratorio. È interesse di tutti che non vengano in contatto con le reti criminali o le organizzazioni che sfruttano i migranti nel lavoro".

Gianfreda contesta le strategie del governo a partire "dai grandi centri di accoglienza, che come è noto e ampiamente segnalato da associazioni e realtà del terzo settore che lavorano con i migranti, aumentano fortemente il rischio tra i ragazzi di cadere nelle reti della tratta e dello sfruttamento. Creare maxi centri come previsto dal decreto ministeriale, con mescolanza di minori e adulti,penalizza il percorso di integrazione, con ripercussioni su eventuali episodi di disturbo pubblico e delinquenza. Meglio centri più piccoli".