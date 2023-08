Emergenza profughi Rimini convoca gli altri Comuni "Ognuno deve fare la sua parte"

di Manuel Spadazzi

Con gli ultimi arrivi di domenica, siamo già oltre i 900. Tanti sono i profughi ospitati nei centri di prima accoglienza del Riminese. "E il numero è destinato a salire ancora rapidamente", sottolineano dalla Prefettura. L’ondata migratoria non si ferma, e nel giro di pochi mesi i profughi arrivati dal Nord Africa e dal Medio Oriente e accolti a Rimini sono quasi raddoppiati. Erano 456 alla fine dello scorso anno, ad aprile erano a 568. Ora sono diventati 712. A loro vanno aggiunti i profughi ucraini, che calano costantemente: a oggi sono soltanto 190 quelli ospitati presso i vari centri di accoglienza.

L’ondata di profughi spaventa. Spaventa perché, di questo passo, le strutture del Riminese dedicate all’accoglienza rischiano di non bastare. Proprio per questo la Prefettura, un paio di settimane fa, ha pubblicato un nuovo bando "per integrare e ampliare l’offerta". Un bando rivolto sia ai gestori degli attuali Cas (centri di accoglienza straordinaria) sia a chi ha già comprovata esperienza di accoglienza dei migranti, anche se non ne ospita in questo momento nel Riminese. Oggi poi uscirà un ulteriore bando per aprire un centro di accoglienza per i minori non accompagnati, "che sono sempre di più", sottolinea la Prefettura. Emergenza nell’emergenza: servono strutture adeguate per dare ospitalità "alle giovani madri con figli piccoli, molti di solo 2 o 3 anni – segnalano ancora dalla Prefettura – Nelle ultime settimane sono arrivate anche diverse donne incinta, che hanno partorito qui. Un’altra sarà madre a giorni".

L’accoglienza dei profughi sta diventando, qui come nel resto d’Italia, sempre più problematica. Non solo per i numeri, ma anche per i problemi di gestione che hanno associazioni e cooperative sociali, chiamate a garantire servizi e progetti a fronte di rimborsi più bassi. Ma anche i sindaci sono in trincea. "Oggi è la città di Rimini – sottolinea l’assessore Kristian Gianfreda – a doversi fare carico dell’ospitalità di gran parte dei profughi arrivati qui. Questo rischia di essere un boomerang per tutti. Per la città, perché l’eccessiva concentrazione può portare problemi di ordine pubblico. Per i migranti stessi, i quali hanno bisogno di percorsi e progetti mirati per potersi integrare appieno". Per questo, dice Gianfreda, "abbiamo convocato per la settimana prossima un vertice con tutti i Comuni del Riminese. Ognuno deve fare la sua parte per migliorare l’accoglienza e i servizi".

A lanciare l’allarme profughi è anche il sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti: "Nel nostro comune la situazione è sotto controllo, ma non possiamo pensare in questo momento di riempire la Riviera di migranti. Serve equilibrio e guai ad agire per ideologia: va data una risposta di squadra al fenomeno migratorio". La sindaca di Santarcangelo Alice Parma non fa sconti al governo: "Di fronte a un fenomeno strutturale, che come tale andrebbe affrontato, il governo deve mettere in campo soluzioni praticabili e dignitose, superando deficit di pianificazione, condividendo il piano con i Comuni. Oggi il problema maggiore è la gestione dell’emergenza, attuata dalle Prefetture con i Cas, che pone tante difficoltà sia nel trovare gli immobili, sia nel fornire i servizi necessari, specie ai più fraigili come donne e bambini, minori non accompagnati, disabili".