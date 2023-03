Emergenza siccità Tre nuovi bacini idrici per garantire l’acqua

Tre bacini idrici lungo il Marecchia. In questo inizio di 2023 la Romagna è stata risparmiata dalla siccità, ma questo non può diventare una giustificazione per starsene con le mani in mano. Concetto ribadito dall’assessore all’Ambiente Anna Montini. "Il tema della scarsità idrica – spiega l’assessore -, della siccità, legata principalmente ai cambiamenti climatici, con contorni perfino emergenziali, entra nel nostro quotidiano, come non avevamo mai visto o vissuto. Il 2022 si è delineato come uno degli anni più secchi di sempre in molti Paesi del mondo, Italia compresa, e anche questi primi tre mesi del 2023 mostrano segnali poco incoraggianti: un’impasse che coinvolge tutta la penisola, Emilia-Romagna compresa, dove l’anno scorso le piogge sono state minime". Tradotto, l’invaso di Ridracoli non può essere l’unica risorsa a cui aggrapparsi quando la riviera si gonfia di turisti e reclama acqua. Il ripetersi dell’emergenza e di ordinanze di contenimento dei consumi non possono più passare sotto la voce sfortuna. Se Ridracoli l’estate scorsa ci ha slavato, ammette l’assessore, spiega l’assessore, "la situazione emergenziale sotto il profilo delle falde acquifere, colpisce anche il Marecchia, e mette in luce la questione della gestione delle ricariche e dunque dei bacini di captazione". Dunque "occorre una vera e propria strategia, a livello regionale, romagnolo e locale, per mettere in piedi una ‘rete’ di bacini idrici, che abbia l’obiettivo di ricaricare le falde durante i periodi di secca". Rimini, assieme alle confederazioni degli agricoltori e la Regione, si è già mossa da tempo. "Il Comune di Rimini, nell’ex cava In.Cal System, ha messo a punto, insieme alla Regione, un importante intervento sperimentale finalizzato a contrastare la siccità, che si amplierà ulteriormente con un’ulteriore opera destinata al reimpiego, tramite i bacini del lago Azzurro e del lago Santarini a Santarcangelo, delle acque provenienti dal fiume Marecchia attraverso il canale dei Mulini. Una serie di interventi strutturali, ambiziosi, che mirano a dare vita a una catena e un percorso virtuoso delle acque, minimizzando, per quanto possibile, dispersioni di questa risorsa primaria, a tutela anche degli agricoltori e delle nostre campagne". Inoltre "serve il completamento e il proseguimento del Canale emiliano romagnolo (Cer) fino all’area riminese".

Andrea Oliva