"Emergenza sicurezza? Allarmismi infondati"

"Bellaria Igea Marina è una città sicura, viva e accogliente, chi parla di emergenza sicurezza lo fa per creare allarmismo, non per contribuire al bene comune". Così il sindaco Filippo Giorgetti risponde alle dichiarazioni di Gianni Giovanardi e Gianluca Medri Ottaviani della lista Obiettivo Comune, che dopo l’episodio di cronaca relativo alla rapina notturna al punto Snai, hanno invocato "più pattuglie, più mezzi, più controlli". "La città sta vivendo una primavera ricca di eventi a grande richiamo e di grande successo – ricorda Giorgetti – Basti pensare allo Young Volley di Kiklos o alla recente quattro giorni organizzata da Igea City. Tutte occasioni che hanno visto migliaia di giovani divertirsi in modo sano e gioioso senza problemi di ordine pubblico o episodi spiacevoli".

Il sindaco non nega la gravità del fatto, ma invita a non distorcere la realtà: "Mentre questa positività pervade la città, rammarica vedere come si cerchi visibilità facendo dell’allarmismo eccessivo, aggravato dal fatto di assecondare, se non alimentare, lo stesso allarmismo che spesso trova cassa di risonanza nel mondo social. In cui non mancano purtroppo leoni da tastiera che cercano visibilità, anche a fini politici". Giorgetti richiama all’equilibrio: "Partiamo dall’evidenza. Basta guardarsi attorno, al contesto provinciale e costiero, per vedere come la microcriminalità, per volumi e peso specifico, sia ampiamente sotto controllo a Bellaria Igea Marina".

Dal primo mandato, l’Amministrazione ha investito in sicurezza, sostiene ancora Giorgetti. "Sette assunzioni a tempo indeterminato già nel 2021, più un’ottava in mobilità. A breve entreranno in servizio altri sette agenti stagionali, già formati tramite corso-concorso – elenca il sindaco –. E una nuova assunzione stabile è prevista entro l’anno. A ciò si aggiungono dotazioni potenziate, un parco mezzi aggiornato e una stretta collaborazione con Kronos e forze dell’ordine, oltre alla professionalità del Capo di Gabinetto Antonio Amato, già comandante, figura chiave per esperienza e pragmatismo". Una sinergia possibile anche grazie ad investimenti sul piano della prevenzione: "Dagli street tutor al Targa System, senza dimenticare il potenziamento delle videocamere dal 2019 ad oggi, tutti i casi di criminalità verificatisi a Bellaria Igea Marina, sono stati risolti in tempi brevi. Ma rimane fondamentale una cosa: non abbassare la guardia e affrontare il tema sicurezza con serietà".

Aldo Di Tommaso