Emergenza sicurezza. Vertice con il ministro su rinforzi e caserme: "Più agenti per la città"

L’occasione è d’oro. Un faccia a faccia con il ministro dell’Interno sul tema della sicurezza, portando numeri e proposte sulla situazione di Rimini. E tornando a chiedere un potenziamento degli organici delle forze dell’ordine, non solo in estate.

Da giorni a Palazzo Garampi si sta lavorando per riuscire a ottenere un incontro con il ministro Matteo Piantedosi, che sarà sabato tra gli ospiti del Meeting. Il 23 agosto Piantedosi interverrà al convegno Dall’accoglienza al lavoro, le nuove frontiere dell’integrazione, organizzato in collaborazione con Compagnia delle opere. All’incontro – che si terrà alle 17 – è atteso anche il presidente della Regione Michele de Pascale. Il Comune di Rimini sta lavorando affinché il sindaco Jamil Sadegholvaad possa incontrare in quella giornata Piantedosi, per affrontare le questioni aperte sulla sicurezza.

Quest’estate la Riviera ha ottenuto l’invio di 213 uomini di rinforzo. Un contingente ridotto, rispetto a quello delle ultime stagioni: erano stati 286 nel 2024, 330 l’anno precedente. Un ridimensionamento che ha scatenato polemiche tra l’amministrazione di Rimini e i parlamentari del centrodestra, in particolare il deputato Jacopo Morrone della Lega. Polemiche a parte, da anni Sadegholvaad e gli altri sindaci della nostra provincia chiedono di aumentare gli organici di polizia e carabinieri in modo permanente, non solo per l’estate, attraverso petizioni e iniziative di sensibilizzazione. Il tema dei rinforzi sarà centrale, nell’incontro – sempre che si riesca a fare – tra il sindaco di Rimini e il ministro. Nell’occasione Sadegholvaad consegnerà nelle mani di Piantedosi anche un dossier sulla situazione della sicurezza nel Riminese, nonché una serie di proposte. In particolare, Rimini spinge affinché venga recepita dal governo la proposta di cui si è già discusso più volte negli incontri tra l’Anci (l’Associazione dei comuni) e il ministro dell’Interno, ovvero la possibilità di destinare una parte dei proventi della tassa di soggiorno a misure e investimenti sulla sicurezza: dall’assunzione dei vigili all’acquisto di nuove tecnologie (come le bodycam) per implementare i controlli e il presidio.

Un altro tema sul tavolo è quello della nuova cittadella della sicurezza, che dovrà ospitare Prefettura, Questura, guardia di finanza, prevista nell’area dell’ex caserma ‘Giulio Cesare’. L’obiettivo dichiarato era avere il nuovo complesso pronto nel 2030, ma le cose stanno andando per le lunghe. Sono tante le questioni aperte e per questo l’amministrazione sta lavorando per avere un faccia a faccia con Piantedosi. Ma verrà fatto un tentativo per organizzare un incontro anche con la premier Giorgia Meloni, che interverrà al Meeting nella giornata conclusiva, il 27 agosto.

Manuel Spadazzi