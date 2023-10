Emesso il bando per assegnare il circolo di via Oriani Il Comune di Rimini ha pubblicato un bando per affidare in concessione per 3 anni il circolo Arci di viale Oriani. L'immobile è dotato di sala ricreativa, sala riunioni e corte scoperta. La gestione deve essere affidata a soggetti senza finalità di lucro.