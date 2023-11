Emilia Romagna, consumi in salita

A settembre, l’Osservatorio permanente sull’andamento dei consumi nei settori ristorazione, abbigliamento-accessori e altro retail, elaborato da Jakala per Confimprese, registra un’ulteriore frenata dei consumi, già preannunciata nei mesi precedenti, con una chiusura a -1,9%. Continua la flessione di abbigliamento-accessori a -6,2%. Mese negativo anche per altro retail a -1,5%. Anche la ristorazione è in frenata, sia pure ancora in positivo, a +3,3%. Nei canali di vendita in caduta i negozi di prossimità a -3%, i centri commerciali a -2,8%. In progressivo rallentamento anche il travel. Nelle regioni, l’Emilia Romagna mostra i migliori andamenti a +3,30%, il Molise precipita a -6,9%. Nelle città di provincia Varese è la migliore a +7,6%, Trento la peggiore a -11,8%. L’Emilia Romagna, secondo l’indagine, beneficia del continuo afflusso del turismo straniero e delle numerose tratte aeree che fanno scalo all’aeroporto Marconi. Tuttavia, vi è una significativa volatilità nei dati relativi alle città di provincia. A cominciare dai risultati positivi di Rimini +5% e Modena +3,7%. Bologna si salva ma in parità a +0,6%. Flessioni significative per Ferrara -9,6%, Reggio Emilia -5,4% e Ravenna -2%.