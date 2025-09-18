Emilia-Romagna, stop pressioni anti-aborto

Un gruppo trasversale di consiglieri e consigliere regionali dell’Emilia-Romagna ha presentato una risoluzione per difendere il diritto alla salute psico-fisica delle donne e garantire l’accesso sicuro all’interruzione volontaria di gravidanza (Ivg), come previsto dalla Legge 194/1978. Il documento, primo firmatario Lorenzo Casadei (M5s) e sottoscritto da Giovanni Gordini (Civici con de Pascale), Simona Larghetti, Paolo Burani e Paolo Trande (Avs), oltre ad Alice Parma (Pd, nella foto), impegna la Regione a coinvolgere le Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie e i Comitati Consultivi Misti territoriali per valutare la compatibilità tra il diritto delle donne alla salute e la presenza di manifestazioni anti-aborto nei pressi delle strutture sanitarie.

Secondo i proponenti, in diverse realtà italiane si sono verificati episodi di pressioni psicologiche e intimidazioni, spesso celati dietro momenti di preghiera, da parte di attivisti “pro-life” davanti a ospedali e consultori. Queste situazioni, denunciano, creano un clima di tensione e potenziale scontro che può compromettere il benessere psicologico delle donne che accedono ai servizi per l’Ivg, oltre a disturbare altri pazienti estranei alla questione.

Durante la presentazione della risoluzione, Casadei ha sottolineato: "Chiediamo di vigilare attentamente e di verificare che l’interruzione volontaria di gravidanza sia davvero disponibile ovunque. Non permettiamo che la storia torni indietro: in Emilia-Romagna difendiamo la laicità delle istituzioni e il diritto delle donne a scegliere".

L’iniziativa arriva in un momento in cui, a livello nazionale, il tema dell’aborto è tornato al centro del dibattito politico. I consiglieri ribadiscono che la Legge 194 resta un pilastro della tutela della salute riproduttiva e intendono rafforzare un presidio di diritti conquistati da decenni, opponendosi a qualsiasi tentativo di limitare l’accesso sicuro e dignitoso all’Ivg.